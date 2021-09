Antonella Mosetti contro Giulia De Lellis: "Poraccia! E’ famosa grazie a me"

I vecchi screzi tra Giulia De Lellis e Antonella Mosetti sembrano tutt’altro che dimenticati, almeno per Antonella che torna a parlare dell’influencer con toni decisamente duri e astiosi. Tutto parte per un commento lasciato da un utente che accuserebbe la Mosetti di essere gelosa della De Lellis.

Per capire meglio cosa ha scatenato tutto questo astio tra di loro, dobbiamo tornare ad una passata edizione del Grande Fratello Vip quando nella Casa più spiata d’Italia entrò Andrea Damante, allora fidanzato con la De Lellis e insieme a lui, come concorrenti, anche Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli. Proprio quest’ultima si avvicinò molto a Damante, provocando l’ira funesta della De Lellis.

Durante una diretta del programma, l’influencer tutto pepe entrò nella Casa e non le mandò a dire alla Nuccetelli, consigliandole di “giocare un po’ più in là” e stare lontana dal suo fidanzato. Asia non rimase in silenzio e rassicurò Giulia, spiegandole che il loro rapporto era solo di amicizia, anche se molti utenti misero in evidenza il fatto che Asia tentò anche diversi approcci fisici, con carezze e sguardi languidi che però non vennero raccolti dal dj di Verona.

Il duro attacco di Antonella Mosetti contro Giulia De Lellis

A gettare benzina sul fuoco ci pensò Antonella Mosetti che difese a spada tratta la figlia dalle insinuazioni poco carine della De Lellis, accecata dalla gelosia verso il suo fidanzato. E ora, proprio di questo viene accusata anche la Mosetti e cioè di essere gelosa di Giulia.

Questo il commento che ha lasciato un utente e ha provocato la dura reazione di Antonella verso la nota influencer, dimostrando che i vecchi rancori sono tutt’altro che dimenticati: “Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF Vip l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così. Se vorrei essere lei? Sì un sacco vorrei essere lei, non vedo l’ora, morirei. Manco la vedo, mi arriva qua, ad altezza f**a”, queste le parole della Mosetti così come riporta il sito biccy.it. Vedremo se Giulia De Lellis deciderà di rispondere o lascerà cadere nel vuoto del web questo duro attacco.