Antonella Fiordelisi rifiuta "L’isola dei famosi" e apre al "GF Vip"

Come riportato dal sito “Biccy” Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo e conosciuti dai telespettatori con il soprannome di “Lenticchio” durante la sua partecipazione a “Temptation Island” insieme a Selvaggia Roma, sarebbe interessata a partecipare al “Grande Fratello Vip“.

La diretta interessata intervistata a “Casa Chi“, il programma di Instagram organizzato dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, ha affermato che il “GF Vip” potrebbe essere un’ottima opportunità per farsi conoscere al grande pubblico. Ammette di aver ricevuto in passato una proposta da parte degli autori de “L’isola dei famosi” per sbarcare in Honduras, ma avrebbe rifiutato questa offerta per svariati motivi.

L’intervista rilasciata da Antonella Fiordelisi

Rivela di essere stata chiamato da “L’isola dei famosi” durante la vicenda di Gonzalo Higuaín, in cui l’ex giocatore del Napoli e della Juventus le avrebbe richiesto su Instagram una fotografia del suo lato B. A quanto pare però la sua decisione viene bloccata dai suoi genitori, preoccupati che una esperienza del genere le avrebbe potuto condizionare il proprio aspetto fisico.

Continuando con la sua intervista Antonella Fiordelisi non chiude le porte a un reality show, svelando le varie motivazioni che la porterebbero ad accettare il “GF Vip”: “Parteciperei a un reality dove si mangia, si dorme e si sta tranquilli. Il ‘GF Vip’ sarebbe un bel reality per me. Perché molte persone non mi conoscono bene, non conoscono ben i miei lati caratteriali. Attraverso i social non si può conoscere bene una persona. Poi con quel programma potrei essere conosciuta dal pubblico“.

Al momento non si tratta dell’unica persona che si è candidata al “Grande Fratello Vip”, siccome anche Paola Caruso intervistata al settimanale “Nuovo” ha affermato di sentirsi pronta per varcare la fatidica porta rossa. Bisognerà comunque vedere se Alfonso Signorini prenderà in considerazione tutte le proposte arrivate al suo tavolo.