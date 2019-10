Antonella Fiordelisi potrebbe perdonare Francesco Chiofalo: "Al momento ci sto pensando"

Negli ultimi mesi Antonella Fiordelisi ha scoperto dei tradimenti di Francesco Chiofalo con Aurora Ciorbi, ragazza totalmente sconosciuta dal mondo del gossip. Da quel momento in poi l’influencer decide di lasciare “Lenticchio”, poiché delusa dai comportamenti avuti dal suo fidanzato dietro alle sue spalle.

L’obbiettivo di Francesco Chiofalo però sin da subito è stato quello di riconquistare nuovamente la fiducia della sua ex fidanzata. Infatti nel corso delle settimane ha compiuto numerosi gesti per lei, come creare l’hashtag sui social #perdonafrancesco oppure andare a Salerno per cercare di spiegare il suo punto di vista ad Antonella.

Antonella Fiordelisi apre a Francesco Chiofalo

La ragazza fino a questo momento è sempre stata abbastanza impassibile sulla sua scelta, dichiarando di non voler perdonare l’ex concorrente di “Temptation Island“. Nelle ultime ore però sembra essere cambiato qualcosa, poiché su Instagram, quasi inaspettatamente, ha aperto a una possibilità di perdonare “Lenticchio” per il tradimento.

Come riporta il sito “Isa & Chia“, Antonella Fiordelisi sembra aver apprezzato molto i gesti fatti da Francesco in questi giorni: “Lui in questo periodo ha fatto veramente tante cose per me che neanche mi aspettavo. È venuto una volta a settimana a Salerno, sempre, anche quando io non gli ho rivolto nemmeno la parola perché non se lo meritava, ovviamente, però lui ha continuato a venire fino ad oggi. Sicuramente sto pensando di perdonarlo, diciamo così”.

In seguito Antonella smentisce le persone che accusano di aver creato questa storia solamente per apparire sui settimanali: “Eravamo davvero fidanzati, ho scoperto una cosa che riguardava noi all’inizio della relazione e sono stata male, mi sono sfogata sui social e certe ragazze hanno parlato un po’ troppo per i miei gusti”.

Francesco Chiofalo ha invece dedicato un post ad Antonella, rivelando che chiedere scusa quando si sbaglia non è perdere la dignità ma avere il coraggio di ammettere di aver fatto un errore. Infine, suggerisce alla sua ex di seguire il suo cuore facendo la sua scelta.