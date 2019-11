Antonella Elia sposerà Pietro Delle Piane

A 56 anni, Antonella Elia è pronta a convolare a nozze con il compagno Pietro Delle Piane. A rivelarlo è il settimanale Chi, secondo il quale la conduttrice televisiva avrebbe ricevuto pochi giorni fa la proposta durante una cena in un ristorante a pochi passi dalla Fontana di Trevi. Lui, 45enne doppiatore e produttore al quale è legata da circa un anno, proprio in quella circostanza le avrebbe donato l’anello.

Alla proposta, la ex stella di Non è la Rai avrebbe risposto con un bacio appassionato, dal quale era facilmente intuire quale fosse la risposta. Dopo essersi conosciuti grazie a delle comuni conoscenze, la loro love story è andata avanti a gonfie vele. L’evidente differenza di età non avrebbe mai inciso più di tanto, anzi, stando a quanto svelato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la proposta sarebbe arrivata il 1° novembre, giorno in cui l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” festeggiava il suo 56esimo compleanno.

Quello per Pietro Delle Piane è un amore che ha finalmente restituito il sorriso ad una protagonista della televisione italiana, che in passato ha avuto modo di lavorare con dei giganti come Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Lei stessa in più di una circostanza aveva affermato di non aver mai avuto grande fortuna in amore. La soubrette aveva altresì svelato di aver vissuto il dramma dell’aborto all’età di 26 anni.

Sempre al settimanale Chi aveva tristemente rivelato che l’esperienza le pesava come un macigno, ma “all’epoca non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei mai costruito nulla. Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro”. Ora però, a distanza di molti anni, sembra finalmente aver ritrovato la serenità tra le braccia del suo futuro marito.

Ma oltre agli affari di cuore, a sorriderle è anche il lavoro: presto la rivedremo in tv nello show La Repubblica delle Donne che inizierà il prossimo 27 novembre su Rete 4. Alcune indiscrezioni danno poi quasi per scontata la sua presenza nel cast del Grande Fratello Vip che inizierà nel 2020 e sarà condotto da Alfonso Signorini.