Antonella Elia si propone per la conduzione de L’Isola dei Famosi

Antonella Elia, una figura iconica della televisione italiana, vanta una lunga carriera alle spalle. Dopo aver ottenuto successo a Mediaset e aver rinverdito i fasti con i reality show, la sua strada l’ha portata a fare il suo ingresso nella prestigiosa Rai. Oggi, a quasi 60 anni, ripercorre con orgoglio il suo cammino, rivelando anche alcuni aspetti personali come il trauma della prematura morte di sua madre quando aveva appena un anno, l’amore per i suoi nonni e il complicato rapporto con il successo.

Il primo passo verso il mondo televisivo è arrivato grazie a Corrado, quando Antonella ha avuto l’opportunità di lavorare come valletta nel celebre programma “La Corrida“. “Il mio sogno era diventare un’attrice, facevo continui provini per il cinema, ma senza successo. Invece, Corrado mi ha dato una grande opportunità“, ha dichiarato Antonella al Corriere.

Il rapporto di Antonella Elia con il successo non è mai stato semplice: “Ho sempre vissuto la popolarità con una certa difficoltà. Non ho mai pensato che fosse qualcosa di straordinario, anzi, mi ha spesso infastidita l’isteria dei giovani fan che ci aspettavano fuori dagli studi televisivi. Facevo anche serate in discoteca, ma mi sentivo strana ad andare in un locale per firmare autografi e venire pagata per questo“.

Tuttavia, le remunerazioni erano altissime; la Elia dichiara infatti che arrivava a guadagnare anche quattro o cinque milioni di lire: “Cifre esorbitanti… All’epoca ero giovane, avevo solo 27 anni, anche se potresti dire che non ero così giovane, ma io ho sempre avuto un’età mentale molto più giovane della mia età reale“.

L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza significativa per Antonella Elia, tanto che adesso sogna di condurla: “Ci sono passione e divertimento. Lo farei per tutta la vita. Se mi chiedessero quale fosse la mia professione, risponderei: “L’Isola dei Famosi“. Adoro stare immersa nella natura selvaggia. E poi, sono nata per condurre l’Isola, sarei la regina indiscussa“. Poi, scherzando, lancia una frecciatina ad Ilary Blasi: “Se sarei migliore di lei? Beh, certo, non ci sono dubbi“.