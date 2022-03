Antonella Elia parla di Soleil: "Cercheremo di andare d’accordo, è una brava ragazza"

Durante l’esperienza al “Grande Fratello Vip“, Antonella Elia ha lanciato dei duri attacchi nei confronti di Soleil Sorgè. La fidanzata di Pietro Delle Piane aveva infatti accusato l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, insieme ad Alex Belli e Delia Duran, di aver creato una colossale farsa con il solo scopo di far parlare di loro.

In una recente intervista però Antonella, come riportato da “Biccy”, sembra aprire a una amicizia con Soleil. Le due tra l’altro devono giocoforza trovare un modo per andare d’accordo siccome sono le due giudici della nuova edizione de “La pupa e il secchione”, programma partito martedì e condotto da Barbara D’Urso.

Antonella Elia prende le difese di Soleil

Antonella non esclude che possa andare molto d’accordo con Soleil: “Penso che è molto brava a parlare, è molto sveglia, ha un gran pelo sullo stomaco, regge le emozioni benissimo. Io per dire, quando discuto mi agito parecchio e perdo i limiti, invece lei è in grado di rimanere fredda”.

I complimenti nei suoi confronti però non si fermano qui: “Soleil è pagata per parlare, farla stare zitta sarebbe sbagliato. Soleil parla, anche molte lingue devo dire. Se faremo fuoco e fiamme con Sole? Staremo a vedere. Non devo trattare male Sole? No cercheremo di andare d’accordo assolutamente. Cosa penso davvero di Sole? Che è una ragazza molto brava“.

Parlando invece delle critiche passate lanciate nei confronti della Sorgè, Antonella ammette che l’avventura di Sole non le piaciuta molto, sottolineando nuovamente il poco apprezzamento sulle dinamiche legate all’ormai famoso triangolo amoso. Vuole comunque dare una seconda chance a Soleil, affermando che vederla in un reality show è totalmente diverso dal fatto di potersi confrontare faccia a faccia.

Infine, continuando a dire la sua sul “Grande Fratello Vip”, rivela di aver perso ogni tipo di contatto con Miriana Trevisan, rivelando che dopo l’avventura vissuta insieme a “Non è la Rai” non si sono più sentite.