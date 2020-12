Antonella Elia parla della rottura con Pietro Delle Piane e allontana le critiche sul GF Vip

Antonella Elia in questo 2020 ha avuto l’opportunità di partecipare a numerosi trasmissioni da vera protagonista. L’ex valletta ha esordito facendo parte della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, riuscendo a conquistare l’amore del pubblico da casa grazie ai suoi modi di fare.

Nei mesi successivi Antonella Elia, insieme al suo compagno Pietro Delle Piane, ha fatto parte dell’ultima edizione di “Temptation Island“, con la conduzione di Filippo Bisciglia. La coppia, a causa dei comportamenti dell’attore, è uscita dalla trasmissione separata, ma la Elia con un videomessaggio nel finale non esclude un ritorno di fiamma.

Termina la storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Dopo un primo avvicinamento, sembra essere finita definitivamente la loro relazione. In questi giorni Antonella Elia ha rilasciato una intervista al settimanale “Diva e Donna“, diretto da Angelo Ascoli, in cui conferma questa indiscrezione: “Avete sentito parlare di nozze? Mi viene da ridere! Devo però dire che ho trovato un bel selvaggio da cui è difficile, anzi impossibile tenere le distanze”.

Sul suo uomo ideale rivela di non sopportare gli uomini impostati e gli arricchiti che ostentano ma ama coloro che sono dei selvaggi durante la vita di tutti i giorni: “Secondo me, quelli con la cravatta costosa e l’orologione la virilità scarseggia di brutto”.

Antonella Elia è stata accusata dal pubblico di essere molto severa nei confronti di alcuni concorrenti nella casa, ma a quanto pare non sembra interessata a questi giudizi: “Non mi pento di stare sotto ai riflettori, però già mentre parlo mi viene una grande ansia. Io non posso fare a meno di dire quello che credo e penso giusto, non sono politically correct, ma mi dispiace davvero se ferisco”. Infine dichiara di ricevere molti insulti sui social network, ma definisce questo tipo di persone inette.