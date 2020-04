Antonella Elia parla del GF Vip e lancia una frecciatina a Patrick Ray Pugliese

Antonella Elia, nonostante non sia riuscita a vincere la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, è riuscita comunque a far parlare di sé. I suoi comportamenti non sono passati inosservati, rendendosi protagonista di molte liti con i concorrenti nella casa.

Le due uniche vere amicizie che ha stretto negli studi di Cinecittà sono state quelle con Aristide Malnati e Adriana Volpe. Insieme all’ex conduttrice della Rai si è resa protagonista, nella giornata del 24 aprile, di una diretta Instagram, in cui hanno parlato proprio della loro esperienza al GF Vip.

Antonella Elia parla del GF Vip

Antonella Elia rivela di non aver visto, dopo l’uscita dalla casa, nè Licia Nunez nè Fernanda Lessa, dichiarando che le nemiche restano tali per sempre. Con Aristide Malnati si sono incontrati durante la sua ospitata nel programma di Barbara D’Urso; ma la Elia inizia ad inveire pesantemente quando viene fatto il nome di Patrick Ray Pugliese.

Infatti, come riportato testualmente da “Gossip e Tv“, Antonella Elia non sembra avere un buon ricordo su di lui: “Ha legato con me in modo falso. Ha passato tutto il periodo pensando a chi avvicinarsi e a chi non avvicinarsi. È una persona falsa, purtroppo ne devo prendere atto”. Successivamente dichiara di aver saputo, dopo essere uscita dalla casa, che Patrick ha voluto giocare di strategia con il solo scopo di andare il più avanti possibile nel reality show.

Oltre a questo, Antonella Elia sembra esserci rimasta molto male per un’intervista rilasciata da Patrick negli ultimi giorni:“Ha dichiarato che io ho gravi problemi psicologici e che glielo ha detto la psicologa della casa”. Le scuse per queste dichiarazioni sarebbero arrivate, ma Antonella Elia ci tiene a precisare: “È stato chiamato e gli è stato detto di fare immediatamente una rettifica. È stato obbligato […]. Non ha fatto le scuse a me, dopo tutte le moine che ha fatto nell’ultima settimana”.