Antonella Elia parla del cancro: "Mi hanno squartata, non ho avuto rapporti per due anni"

La lite con Samantha De Grenet, cui Antonella Elia aveva rinfacciato i chili in più senza sapere che derivavano dalle cure per un tumore (la De Grenet di recente ha parlato del suo dramma a “Verissimo”), è stata un vero e proprio boomerang per l’opinionista del Grande Fratello Vip 5. Tutti se la sono presi con lei, accusandola di scarsa sensibilità e di non sapere quanto dolore si cela dietro una malattia del genere, che ancora oggi è potenzialmente mortale. E invece Antonella Elia lo sa benissimo e lo ha rivelato in un’intervista che uscirà a breve con il settimanale “Panorama”.

Ad annunciarla è stata lei stessa, poco fa, in un post su Instagram dove ha spiegato che nel 2016 ha scoperto di avere un tumore al seno. Per la precisione, un carcinoma maligno. Quasi una sentenza di morte, insomma, una sorta di “bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”, come le dissero i dottori al tempo. Ma il vero calvario di Antonella Elia è cominciato con le cure. Pur restituendole la vita, infatti, le hanno tolto la femminilità, al punto che per due anni non è riuscita ad avere rapporti sessuali e si è sentita violata nel profondo. “Squartata” ha ammesso lei nel post su Instagram, ricordando con dolore l’operazione durante la quale le fu asportato un quadrante di seno. Successivamente i medici le dissero che era consigliabile lo svuotamento di entrambi i seni.

Il dramma di Antonella Elia: il tumore al seno e le cure devastanti

Per fortuna a quel punto la Elia decise di chiedere altri pareri. Da allora, ha dichiarato, è in cura dal dottor Andrea Botticelli del Policlinico, consapevole di doverci restare per tutta la vita. Ancora oggi è costretta a effettuare rigorosi controlli periorici, perché la malattia è sempre in agguato; per questo motivo bisogna parlarne ma per informare, non per strumentalizzarla. Lei fino a oggi non ne aveva mai parlato, ma ora ha capito che è un suo diritto, ma anche un suo dovere.

Proprio per questo motivo, a conclusione del suo post ha riportato questa citazione di Nadia Toffa: “Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani”. E assieme a questo diritto, Antonella Elia rivendica la possibilità di trasformare le proprie esperienze negative in aiuto per tutte le altre donne. Per far capire che la mammografia, i controlli periodici, possono salvare davvero la vita.

“Questo era il mio ultimo segreto che non avrei mai voluto rivelare, volevo restasse tale e non darlo in pasto alla televisione” ha scritto ancora nel suo lunghissimo post. “Ma dovevo far capire che non potrei mai colpire il dolore, la miseria, la vergogna della malattia. Io ho avuto un tumore e nessuno si può permettere di metterlo in discussione” ha ribadito, alludendo a quanti in queste settimane l’hanno insultata per via della lite con Samantha De Grenet e hanno messo in dubbio il fatto che anche lei in passato avesse provato la stessa sofferenza, per lo stesso motivo.