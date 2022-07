Antonella Elia non sposerà Pietro Delle Piane: una sua amica smentisce

Ascolta questo articolo

Pietro Delle Piane e Antonella Elia hanno iniziato ad accendere i riflettori sul loro rapporto durante la partecipazione a “Temptation Island Vip” condotto da Filippo Bisciglia. In questa circostanza l’ex vippona decise di rompere questa relazione, rivelando di essere rimasta molto delusa dal comportamento del compagno nei suoi confronti.

Questo allontanamento però durò pochissimi giorni, dal momento che già dalla puntata finale di “Temptation Island Vip” Antonella disse che era pronta a perdonare Pietro. Attualmente i due, nonostante gli svariati addii e frecciatine sui social network, si stanno godendo felicemente la loro relazione e starebbero programmando un futuro da marito e moglie.

L’attore annuncia il matrimonio con Antonella Elia

Pietro Delle Piane, in una recentissima intervista, ha dichiarato di essere pronto a fare il grande passo con l’attuale fidanzata: “Siamo tutti e due diventati ‘signorini’, per cui questo sarà il nostro primo e unico matrimonio. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi”.

Addirittura ha svelato alcuni dettagli del suo matrimonio, rivelando come Antonella vorebbe celebrarlo sott’acqua, mentre lui avrebbe delle difficoltà a esaudire questo desiderio: “Io ho difficoltà a sposarmi con le bombole in profondità e preferirei stare sulla terra ferma. Quindi stiamo discutendo se fare un matrimonio subacqueo o normale”.

Un’amica di Antonella smentisce le nozze

Il sito “Dagospia”, diretto da Roberto D’Agostino, ha provato a fare chiarezza in merito alle nozze tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane e per farlo ha contattato un’amica intima dell’ex opinionista del “Grande Fratello Vip”. Questa persona ha clamorosamente smentito questa possibilità, rivelando che a oggi è impossibile vedere convolare a nozze Antonella e Pietro.

“Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex gieffino, ex di Sylvie Lubamba, attore, dovrebbe avvenire il prossimo anno” si legge su “Dagospia” ove poi viene aggiunto: “Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: ‘Questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…’ Noi rimaniamo in attesa”.