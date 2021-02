Antonella Elia esclusa dalla prossima edizione del GF Vip: l’indiscrezione

Il nome di Antonella Elia è stata voluta fortemente da Alfonso Signorini per prendere il posto di Wanda Nara come opinionista della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’ex spalla di Raimondo Vianello ha dovuto quindi affiancare Pupo, quest’ultimo confermato dopo il successo avuto l’anno precedente.

L’attuale opinionista prova a sostituire nel miglior modo possibile a Wanda Nara, riuscendo a creare delle dinamiche molto interessanti nella casa e rendendosi protagonisti con alcuni battibecchi a distanza con Elisabetta Gregoraci. Tuttavia la Elia è stata anche al centro di alcuni fatti spiacevoli, come le accuse nei confronti di Samantha De Grenet, in cui ha ricevuto numerose critiche dalla stampa e dai telespettatori da casa.

Ma a quando pare neanche Mediaset sembra aver apprezzato gli atteggiamenti tenuti da Antonella Elia negli studi di Cinecittà. La rete quindi, per evitare di essere sommersa dalle critiche, avrebbe già deciso di escluderla per la sesta edizione del reality show che dovrebbe andare in onda ad autunno inoltrato.

A rivelare questa indiscrezione è la pagina Instagram di “Tv Blog“, durante un botta e risposta con gli utenti. Il sito “Libero Quotidiano” invece aggiunge altri piccoli particolari dietro a una sua possibile esclusione: “Probabile, che qualcuno a Mediaset e nella produzione non abbia gradito il modo di fare della Elia. Forse, anche lo stesso Signorini non ha apprezzato troppo certe uscite, ma questa è soltanto un’ipotesi”. Vengono invece confermati Signorini e Pupo, che hanno convinto nuovamente grazie all’ottimo successo registrato quest’anno.

Ovviamente ad oggi è praticamente impossibile fare il nome di chi possa prendere il suo posto, dal momento che Mediaset sta lavorando sia per finire nel miglior modo possibile la quinta edizione del GF Vip, che per regalare un cast di tutto rispetto a Ilary Blasi per “L’Isola dei famosi“.