Antonella Elia e Pietro Delle Piane tornano insieme: "È l’uomo della mia vita"

Del rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane se ne parla dall’ottava edizione di “Temptation Island” condotto da Filippo Bisciglia. I due, che sono sbarcati sull’isola della Sardegna per poter mettere alla prova la loro relazione, non sono riusciti a superare le tentazioni offerte dalla trasmissione.

In particolar modo Pietro Delle Piane in Sardegna si è invaghito di una ragazza single, facendo ingelosire Antonella Elia che, durante l’ultimo falò, ha deciso di troncare la sua relazione. Sin da subito l’ex valletta di Raimondo Vianello ha rivelato di essere ancora molto legata con l’attore e per questo motivo non ha mai escluso un possibile ritorno di fiamma.

L’attore in questi giorni, intervistato da “Super Guida TV” parla delle sue dichiarazioni rilasciate nei salotti del “Live – Non è la D’Urso”, in cui ha rivelato che a “Temptation Island” hanno letto per tutto il tempo un copione già scritto dagli autori. Al sito rivela però rivela di non aver mai pensato una cosa del genere giacché il suo unico obbiettivo era quello di far ingelosire la sua ex fidanzata.

A quanto pare Antonella Elia, in una recente intervista al settimanale “Diva e Donna” diretto da Angelo Ascoli, rivela di aver perdonato Pietro Delle Piane. Ecco le dichiarazioni dell’opinionista del “GF Vip” riportate dal sito “Gossip e Tv“: “Stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare. Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”.

Oltre alla sua intervista al settimanale, Pietro Delle Piane in queste ore ha rilasciato degli indizi sui social network ove fa capire che le cose stanno andando bene. L’attore, oltre ad aver pubblicato una fotografia nelle storie di Instagram insieme a lei, ha commentato una fotografia pubblicata dalla Elia in maniera ironica: “Stai benissimo… un pochino troppo coperta… per i miei gusti”.