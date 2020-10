Antonella Elia e Pietro Delle Piane presto sposi: l’indiscrezione

Abbiamo imparato a conoscere la coppia composta dalla showgirl Antonella Elia e dall’attore Pietro Delle Piane, durante l’edizione estiva di “Temptation Island”. I due hanno preso parte al reality delle tentazioni e il loro viaggio nei sentimenti non è terminato nel migliore dei modi. Al termine dei 21 giorni canonici, durante il falò di confronto finale, Antonella decise di porre fine alla sua relazione con Pietro.

Un mese dopo, la showgirl si disse pronta per riprovarci salvo poi fare nuovamente marcia indietro. Da allora più nulla di ufficiale è trapelato sulla coppia, se non qualche indizio sparso qua e là. Già qualche settimana fa, la Elia aveva dichiarato durante un’intervista che si stava rivedendo con Delle Piane, seppur in maniera differente rispetto a prima.

Adesso però un nuovo scoop è stato emesso e non solo la Elia e Delle Piane sono tornati insieme, ma sarebbero anche pronti per i fiori d’arancio. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. “Tra loro è tornato il sereno e le baruffe di Temptation sono ormai acqua passata. Nozze in vista?“, si apprende sulle pagine del magazine.

Indubbiamente questo è stato un anno molto intenso per la Elia. Se dal punto di vista professionale lo si potrebbe definire un anno d’oro, con la partecipazione al “Grane Fratello Vip” poi a “Temptation Island” e infine Antonella è stata promossa nelle vesti di opinionista accanto a Pupo nel reality più longevo della televisione; dal punto di vista sentimentale è stato abbastanza turbolento.

Però tutto sembra essere superato e così “tra una passeggiata e l’altra“, i due hanno recuperato il loro rapporto e sono pronti al grande passo. Indubbiamente ci sarà da aspettare, dato che la situazione che attualmente vige in Italia non lo consente affatto. Si attende ora solo l’ufficialità da parte dei diretti interessati.