Antonella Elia e Pietro Delle Piane: la reale situazione sentimentale tra i due

Un anno davvero ricco di impegni lavorativi per Antonella Elia. La donna ha saputo cimentarsi in quasi tutte le sfide e le iniziative che le sono state proposte. Si parte dal suo soggiorno al “Grande Fratello Vip” fino alla sua partecipazione, insieme al suo compagno Pietro Delle Piane, a “Temptation Island vip” per poi ritornare ancora al Gf vip, ma sotto altre vesti.

Il reality più amato dagli italiani sta per iniziare, questa volta Alfonso Signorini ha voluto scegliere proprio la Elia a ricoprire il ruolo di opinionista, insieme al confermato Pupo. Insomma un periodo davvero florido dal punto di vista lavorativo. Si può dire lo stesso in amore? Non proprio. Avevamo lasciato infatti la Elia in una lunga pausa di riflessione con il suo Pietro.

Nonostante alcuni episodi dove i due sono stati paparazzati insieme, sembra però che un ritorno di fiamma sia ancora lontano. A spiegare infatti come stanno le cose tra lei e Pietro, ci pensa proprio la nuova opinionista del GF VIp.

La Elia infatti si confessa al quotidiano “Gente” dove afferma: “Non è cambiato molto rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ma io ho ancora bisogno di tempo per scavare dentro di me e riflettere. Devo imparare a non farmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda“.

La donna dunque sembra altamente risoluta, decisa a voler continuare la sua pausa di riflessione, concentrandosi unicamente nel lavoro e alla sua carriera. D’altronde sono stati tanti i fan che avevano consigliato di cercare amore altrove; persino la sua amica, Valeria Liberati, aveva in passato cercato di metterla in guardia da Pietro.

La donna aggiunge anche la sua passata esperienza a Temptation Island le ha dato tanto, insegnandole a gestire meglio le sue emozioni. Per adesso la cosa più importante per la donna appare la sua professione, tanto che attende con trepidazione l’inizio del Gf Vip, pronta a districarsi nella sua nuova veste di opinionista.