Antonella Elia dà un’altra chance a Pietro Delle Piane: i due sono stati visti insieme a Cortina d’Ampezzo

La showgirl Antonella Elia che è stata ufficializzata nei giorni scorsi come nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” insieme a Pupo e al conduttore Alfonso Signorini, ha fatto parte dell’ultima edizione di “Temptation Island” insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane.

L’esperienza fatta in Sardegna non è stata del tutto positiva per la coppia, in quanto Pietro Delle Piane sin dai primi giorni si è avvicinato alla single Beatrice De Masi. Questo ha scaturito l’ira di Antonella Elia, che durante l’ultimo falò di confronto decise di lasciare l’attore e uscire quindi dal reality show da single.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane beccati insieme

La riapertuta per un possibile ritorno di fiamma è stata fatta proprio da Antonella Elia durante gli ultimi istanti di “Temptation Island”. Infatti, come mostrato dal conduttore Filippo Bisciglia, l’ex valletta di Raimondo Vianello ha lasciato un videomessaggio dichiarando di averlo dapprima perdonato e poi in seguito allontanato per le dure rivelazioni fatte sulle donne da parte sua, non escludendo però nulla per il futuro.

Dopo pochi giorni dalla sua nomina a nuova opinionista del “Grande Fratello Vip“, Antonella Elia sembra si sia decisa a dare una seconda occasione a Pietro Delle Piane. La coppia è stata infatti beccata dai paparazzi del settimanale “Nuovo Tv“, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, durante una vacanza insieme a Cortina d’Ampezzo, ove tra l’altro nei giorni scorsi l’ex valletta si è intrattenuta insieme ad Alfonso Signorini e Pupo per gettare le prime basi per la nuova edizione del “GF Vip”.

Per il momento può essersi trattata di una chiacchiera tra due amici, ma le possibilità di un riavvicinamento ci sono. In una intervista rilasciata a “SuperGuidaTV ” da Manila Nazzaro, anch’essa ex concorrente di “Temptation Island”, ha dichiarato: “Non si aspettava quel comportamento da Pietro tanto che ha sofferto tantissimo. Oggi sta pensando ancora al loro rapporto e se deciderà di dare una seconda possibilità a Pietro è giusto che lei lo faccia senza che nessuno si permetta di giudicarla”.