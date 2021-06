Antonella Elia attacca le nuove opinioniste del GF Vip: "Non ce la faranno a sostituirmi"

Come già anticipato ampiamente nei mesi scorsi, Antonella Elia è stata fatta fuori dai vertici della rete per far parte come opinionista della sesta “Grande Fratello Vip”. La fidanzata di Pietro Delle Piane non sarebbe stata apprezzata per alcuni scivoli avvenuti negli studi di Cinecittà, in particolar modo durante un faccia a faccia con Samantha De Grenet.

L’addio di Pupo invece è avvenuto in maniera totalmente inaspettata, siccome Alfonso Signorini insieme a Mediaset desideravano puntare ancora su di lui per questa edizione. Tuttavia l’artista, in una recente intervista, ha dichiarato di volersi concentrare di più sulla musica e di riprendere i vecchi concerti sospesi a causa delle restrizioni derivate dal Covid-19.

Antonella Elia attacca le nuove opinioniste

Nonostante manchi ancora l’ufficialità, i prossimi due opinionisti del “Grande Fratello Vip” dovrebbero essere Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Quindi a quanto pare Alfonso Signorini vuole puntare a un cast tutto femminile, mettendosi al fianco due volti molto amati ma allo stesso tempo con un carattere abbastanza fumantino.

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvu” in questi giorni Antonella Elia ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti. Parlando proprio dei nuovi volti pronti a sbarcare al “GF Vip” si ritiene convinta che difficilmente i nuovi personaggi scelti da Alfonso Signorini e dal suo staff possano sostituirla in maniera degna.

“Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me“ rivela convinta la Elia che poi aggiunge: “Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri”. Spezza invece una lancia a favore della moglie di Paolo Bonolis, rivelando che le due per certi si assomigliano molto caratterialmente: “Sonia mi sembra sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.