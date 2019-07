Antonella Clerici, una nuova delusione: chiude il suo ristorante "Casa Clerici"

Dopo le porte della Rai, anche quelle del ristorante “Casa Clerici” si chiudono. Una notizia che ha gettato nello sconforto Antonella Clerici che aveva aperto questa attività nel 2015 all’interno del Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta. Ultimamente il ristorante non era più gestito direttamente da lei, ma manteneva il suo nome e la sua immagine.

Come riporta il sito FanPage.it, la Clerici aveva aperto il ristorante con l’intenzione di portare un nuovo format nel mondo della ristorazione italiana, provando ad accostare il suo locale al programma da lei condotto “La Prova del Cuoco” e a tal proposito la stessa Clerici aveva dichiarato: “Questo ristorante è come la mia casa, ci ho messo la faccia e ho creato un ambiente unico“.

Casa Clerici, addio al ristorante della Clerici

Nel primo anno di vita, l’attività aveva riscontrato un buon successo con un menù accessibile a tutti e ricco di portate, tra le quali spiccavano “Le Tagliatelle di Nonna Pina“, inoltre all’interno si potevano acquistare alcuni prodotti del brand. Purtroppo la situazione è andata peggiorando negli anni successivi, probabilmente a causa di una nuova gestione che non ha saputo mantenere gli standard di qualità iniziali.

Anche i commenti nel chiacchierato sito di recensioni “Trip Advisor” non sono stati certo clementi con il ristorante “Casa Clerici”, in molti hanno protestato per la qualità del cibo – arrivando a scrivere che “Le mense sono di gran lunga superiori” – , pur evidenziando la cordialità del personale. Insomma, l’attività della Clerici ha dovuto arrendersi e chiudere i battenti, cosa che in tanti si aspettavano notando che il locale era spesso vuoto.

Al momento, nell’area dove si trovava il ristorante si stanno svolgendo dei lavori di rimodernamento cercando di non interferire con le altre attività del centro commerciale. Per la Clerici questo non è certo un anno memorabile, dopo la delusione ricevuta dalla Rai che non le ha affidato nessun programma nei palinsesti della stagione 2019/2020, ora le tocca fare i conti anche con la chiusura del suo locale.