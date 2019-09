Antonella Clerici svela il suo trucco per apparire più snella in tv

Solitamente non dovrebbero interessarci i trucchetti segreti e le illusioni ottiche adottate dalle donne del mondo dello spettacolo, al fine di apparire più snelle in tv. Ma quando una delle conduttrici di casa Rai ammette di utilizzare un capo d’abbigliamento intimo in grado di camuffare alla perfezione i chili in eccesso, a questo punto è lecito parlarne.

Stiamo parlando di Antonella Clerici, amatissima e stimata ex conduttrice di Rai Uno. Sembra che la 56enne milanese sia solita utilizzare sotto gli abiti una guaina contenitiva e modellante, volgarmente nota come “panciera”. La solare Antonellina non fa mistero di indossare tale guaina elasticizzata al di sotto dei vestiti e ne è orgogliosa, fiera di collocarsi tra le cosiddette ‘donne curvy’.

Sull’affollato social network Twitter, Antonella Clerici ha condiviso un post scritto e pubblicato da una sua celebre collega, ovvero la presentatrice del ‘Festival di Castrocaro’ Andrea Delogu. Nel suddetto post la rinomata conduttrice, a supporto del movimento femminile “I love pancerina” ha decantato i pregi e i vantaggi della guaina elasticizzata, dichiarando che riesce a conferire un addome più sgonfio e asciutto, se usata con maestria.

Alla lettura del post di Andrea Delogu, Antonella Clerici ha sentito il desiderio e soprattutto l’incontenibile dovere morale di supportare il coraggio e la schiettezza della sua collega, supportandola e replicando. “Adoro e uso quella mitica guaina!”, ha esclamato la Clerici, ammettendo con candore e nonchalance di essere un’assidua utilizzatrice della cosiddetta panciera anni ’50 – ’60. Un post che le è fruttato numerosi consensi e altrettante condivisioni.

Rispetto agli aiutini di chirurgia estetica, quali la liposuzione e l’addominoplastica, che consentono alle donne del mondo dello spettacolo di apparire in perfetta forma fisica in tv, Antonella Clerici ha sentenziato di preferire di gran lunga la biancheria intima contenitiva: un astuto escamotage decisamente più economico e meno invasivo.