Antonella Clerici se n’è andata, "È volata via": l’addio improvviso della conduttrice

Antonella Clerici è uno dei volti noti del panorama televisivo italiano, che grazie alla sua proverbiale simpatia e professionalità si è guadagnata il plauso di tanti affezionati telespettatori. Celebre per le sue trasmissioni di successo, quali La prova del cuoro, Il treno dei desideri e Ti lascio una canzone sta per tornare in campo nella prossima stagione con altri programmi di spicco: E’ sempre mezzoggiorno! e The Voice Senior.

Nelle ultime ore la nota conduttrice è tornata a far parlare di sè per un indiscrezione clamorosa, i fan sono tuttora increduli. Per quanto riguarda la vita privata, Antonella Clerici ha una bellissima figlia, Maelle Martens, ed è reduce da due matrimoni purtroppo naufragati con Pino Motta e Sergio Cossa. Ha dell’incredibile la notizia che sta circolando in queste ore: ecco di cosa si tratta.

L’addio improvviso

Sembrano esserci importanti novità nella vita di Antonella Clerici, la nota conduttrice avrebbe deciso di sconvolgere totalmente i piani. Come noto, attualmente è impegnata sentimentalmente con l’imprenditore classe 1966 Vittorio Garrone, con il quale convive ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Lo scoop clamoroso è che il volto noto della tv italiana sarebbe alla soglia del suo terzo matrimonio, la coppia è pronta a convolare a nozze per suggellare il loro amore. Ma non è tutto, secondo quanto riporta il settimanale Diva e Donna, tra i loro piani ci sarebbe anche quello di un trasferimento all’estero, nel nord della Francia, in Normandia.

La coppia è solita recarsi in quella regione per le vacanze estive e se ne sarebbe innamorata al punto di volersi trasferire. Non è però una questione da poco, considerando che così facendo la nota conduttrice avrebbe seri problemi a presenziare in televisione con le sue trasmissioni. Pare tuttavia che non intenda abbandonare il mondo della tv, ma semplicemente centellinare la sua presenza a quei programmi più circoscritti nel tempo, così da darle la possibilità di tornare in Italia giusto per poche settimane all’occorrenza. Scopriremo a breve se questo scoop sarà confermato.