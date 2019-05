Antonella Clerici ritorna in tv con un nuovo programma

Antonella Clerici, storica conduttrice del cooking show di Rai 1 “La prova del cuoco“, nel corso di una recente intervista rilasciata alla nota testata giornalistica Corriere della Sera, ha fatto alcune dichiarazioni riguardanti i suoi progetti per il futuro, ma ha anche lanciato qualche frecciatina al vetriolo a Elisa Isoardi.

L’addio della Clerici a “La prova del cuoco”, dopo 18 anni di conduzione, ha fatto parecchio parlare; era giunto il momento per la compagna del petroliere Vittorio Garrone non solo di misurarsi con altri programmi – come il remake di “Portobello“, in cui ha partecipato anche la vedova di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan – ma anche di dare maggiore spazio alle necessità della famiglia, infatti con la figlia Maelle ed il nuovo compagno ha lasciato Roma per trasferirsi in una tenuta ad Arquata Scrivia, in Piemonte.

Nuovo programma tv per Antonella Clerici

Nel corso di una recente intervista al quotidiano Corriere della Sera la Clerici ha raccontato della sua nuova vita in campagna, molto lontata da quella che ha vissuto precedentemente, fatta solo di lavoro e carriera; nonostante i radicali cambiamenti, la tranquillità della campagna e dei boschi che circondano la sua casa ad Arquata Scrivia le hanno dato l’input per un nuovo programma televisivo. Di cosa si tratterà?

La Clerici, quindi, non intende abbandonare la scena televisiva, anzi, rivela di aver in serbo qualcosa di molto importante, in tal senso le sue parole: “Un progetto legato al cibo e al green, ma non voglio dire altro sennò mi rubano l’idea“. Chi potrebbe rubarle l’idea se non le sue competitor per eccellenza, ovvero Benedetta Parodi o Elisa Isoardi?

Ed è proprio a quest’ultima che Antonella riserva una frecciatina al vetriolo, commentando la conduzione dell’ex compagna del vicepremier Matteo Salvini: “Ha uno stile diverso dal mio, sta cercando la sua strada, poi dopo un po’ però cambio canale, altrimenti penso sempre a cosa farei io“.