Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi a due anni dalla morte del conduttore e gli dedica un pensiero dolcissimo su Instagram. Il 26 marzo del 2018 irruppe nelle nostre case la notizia della prematura scomparsa del conduttore del game show “L’Eredità” – e con una carriera ultradecennale alle spalle – colpendo profondamente tutti gli italiani, che apprezzavano Frizzi non solo per le sue indiscusse capacità professionali, ma anche per quel suo modo di fare sempre molto gentile e garbato, che lo ha sempre contraddistinto.

La morte di Frizzi è avvenuta a causa di una forma tumorale, che costrinse il conduttore nell’ottobre del 2017 ad un ricovero urgente a causa di un’ischemia che lo colse all’improvviso durante una registrazione del game show “L’Eredità”.Curato al Policlinico Umberto I di Roma, venne dimesso dopo alcuni giorni, per poi tornare al timone del programma preserale di Rai 1 nel mese di dicembre.

Il legame che ha unito i due celebri volti Rai, Antonella e Fabrizio, è sempre stato fortissimo tanto che la Clerici ha continuato a stare molto vicina alla moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan, e alla loro piccola Stella. La morte del conduttore ha lasciato un segno profondo anche nella Clerici, che in seguito alla dipartita del suo grande amico ha voluto mettere ordine nella sua vita, privilegiando gli affetti, quindi rinunciando allo storico programma “La prova del cuoco“, per trasferirsi in Piemonte, al fianco del suo compagno Vittorio Garrone.

A due anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici è stata la prima a ricordare il suo caro amico con un post su Instagram”, dove si legge: “Chissà che cosa avresti detto del coronavirus, di città vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. Due anni senza te, senza la tua risata che riecheggia di stella in stella“.

Negli ultimi giorni anche l’ex moglie di Frizzi, Rita Dalla Chiesa, aveva pubblicato sui suoi profili social un video in cui Frizzi legge la storia delle quattro candele, che è stato viralizzato in poco tempo, grazie all’importante messaggio di incoraggiamento a tenere sempre accesa la speranza.