Antonella Clerici, possibile il ritorno a "La Prova del cuoco"

Antonella Clerici è da anni uno dei volti noti di Rai1, per quasi vent’anni ha condotto tutti giorni La Prova del Cuoco, ma poi nel 2018, sopratutto a causa della prematura scomparsa del suo amico fraterno Fabrizio Frizzi, aveva deciso di lasciare il programma per provare a condurre altri generi di programmi in prima e in seconda serata, in questo modo tra l’altro avrebbe passato più tempo con la sua famiglia.

Sulla sua decisione di abbandonare il suo storico programma, la bionda conduttrice era stata categorica. Durante un’intervista nel salotto di Domenica In, infatti, la Clerici aveva dichiarato: “Io non sono una banderuola che va e poi viene, e poi va e poi viene. Sono ferma nelle mie decisioni, anche se magari ci metto un po’ a prenderle. Ho deciso di lasciare La Prova Del Cuoco e non ci tornerò”.

Insomma la conduttrice era ferma nella sua decisione di non ritornare al timone del programma. Adesso invece le cose sembrano notevolmente cambiate, infatti secondo delle clamorose indiscrezioni di Blogo nella prossima stagione de La Prova del Cuoco la Clerici potrebbe ritornare ad essere la padrona di casa prendendo il posto dell’attuale conduttrice Elisa Isoardi.

Ed è noto a molti anche come gli ascolti della trasmissione, da quando Antonella se n’è andata, sono stati ben al di sotto delle edizioni precedenti e delle aspettative, tanto che, per correre ai ripari, la Rai ha deciso, per questa stagione, di ridurre la durata del programma. Infatti inizia più tardi, alle 12 circa, e viene dato più spazio ad Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane.

Non è chiaro infine se Antonella Clerici ritornerà o meno alla conduzione del suo programma di cucina, quel che è certo e che la conduttrice ha un contratto con la Rai fino a giugno 2020, e che nella primavera del prossimo anno dovrebbe condurre un programma in prima serata, sul suo futuro televisivo però ancora nulla è certo.