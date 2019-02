Antonella Clerici parla della figlia Maelle e rivela: "Sono una mamma imperfetta"

Antonella Clerici, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove ha parlato della sua vita ma anche della trasmissione che l’ha vista protagonista per anni ovvero la Prova del Cuoco. Come ben sappiamo, la conduttrice aveva deciso di abbandonare il suo ruolo al dating show di Rai 1 per dedicarsi completamente al fidanzato Vittorio Garrone ma soprattutto alla figlia Maelle.

Elisa Isoardi, ex fidanzata del Vice Premier Matteo Salvini, dopo mesi di incertezze finalmente sembra essersi ambientata definitivamente come nuova conduttrice della trasmissione ma alle casalinghe italiane, Antonellina, manca ancora moltissimo. “Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando Maelle andava all’asilo, perché ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi e inevitabilmente me la sento sfuggire” ha chiosato la conduttrice definendosi una mamma imperfetta.

Antonellina, dopo la fine della sua storia con il padre di Maelle ovvero Eddy Martens, sembra aver ritrovato l’amore con Vittorio Garrone tanto che i due stanno addirittura pensando a un matrimonio. I giornali di gossip addirittura parlando di nozze imminenti ma nulla è ancora trapelato da parte della coppia.

“Io voglio invecchiare con lui, questo solo so… Dopo i 50 anni è naturale considerare che ti resta meno tempo da vivere, noi ci siamo incontrati che tutto era risolto: identità, lavoro, gusti. Io ho trovato l’uomo perfetto, è naturale che sogni di stringere la sua mano per il resto della mia vita e camminare insieme anche “da grandi”. No, la vecchiaia con Vittorio non mi fa paura” ha chiosato Antonella.

Quando la Clerici decise di abbandonare definitivamente il ruolo di conduttrice in La Prova del Cuoco, molti telespettatori non presero bene questa decisione. Antonella, nonostante tutto, seguì la sua scelta e cambiò totalmente vita trasferendosi in provincia con la sua famiglia e ritrovando la tranquillità di un tempo.