Antonella Clerici, le commoventi parole per la figlia Maelle: "Ti cammino a fianco"

Antonella Clerici, popolare ex conduttrice del cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco” e attuale presentatrice della kermesse musicale “Sanremo Young”, è tornata a far parlare di sé non tanto per i successi ottenuti con i suoi programmi bensì per una particolare ed emozionante dedica d’amore alla figlia Maelle.

Il 21 febbraio del 2009 nasceva la piccola Maelle, e sono in tanti a ricordare che la sua nascita fu perfino annunciato durante un Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis. Nel giorno del suo decimo compleanno, dunque, la piccola – figlia di Eddy Martens – non poteva non ricevere gli auguri speciali della sua adorata mamma.

Le parole di Antonella Clerici per la figlia Maelle

Per fare gli auguri alla figlia, la celebre conduttrice Rai ha voluto affidare le sue parole – come sempre più spesso accade nel mondo digitale e dei social – ad Instagram, dove sul suo profilo ha pubblicato un toccante e tenero post accompagnato da un dolce scatto che ritrae la showgirl abbracciata a Maelle ancora piccola.

La nostalgia sembra aver fatto breccia nel cuore della Clerici che ha iniziato il suo post scrivendo: “10 anni fa nascevi tu amore mio” – quindi ha proseguito dicendo – “Eri un fagottino adesso sei già una ragazza“. Antonella ha poi continuato con il descrivere il carattere e la persona di Maelle, definendola una persona “dolce, sensibile un po’ ribelle e testona”.

Maelle – stando alle parole della Clerici – non ama stare al centro dell’attenzione e preferisce la vita all’aria aperta e le cose semplici. “Stai trovando il tuo posto nel mondo” scrive la showgirl per poi continuare con -“e già ti cammino a fianco quando invece vorrei ancora prenderti in braccio“. Inutile dire che il post della Clerici ha ottenuto nel giro di poco tempo tantissimi like e commenti di auguri per la piccola Maelle.