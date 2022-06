Antonella Clerici, l’annuncio improvviso in diretta Tv: "Sono malata.."

Ascolta questo articolo

Come si sa le personalità famose fanno sempre parlare di sé. Ai cosiddetti vip accadono infatti spesso degli episodi che mobilitano l’opinione pubblica. Questi episodi possono essere sia lieti, che non, e sicuramente lieto è stato l’evento che ha portato diverso tempo la nota conduttrice televisiva Antonella Clerici a rimanere incinta della sua Maelle. La Clerici è una delle personalità più famose d’Italia, nota soprattutto per aver condotto la “Prova del cuoco”.

I fan la seguono sempre con molto interesse. Quando è nata sua figlia ha voluto darle un nome che significa “principessa” nella lingua celtica. Il nome in questione era pressochè assente nel nostro Paese, prima che appunto la Clerici chiamasse così la sua figlia. Da allora in poi molte persone hanno dato questo bellissimo nome alle loro figlie. Ma in queste ore, purtroppo, la conduttrice ha dichiarato ai suoi fan di essere malata, vediamo che cosa le è accaduto.

La Clerici ha il Covid

Come si sa in questo periodo moltissimi italiani, nonostante la vaccinazione anti Covid, stanno comunque contraendo il coronavirus Sars-CoV-2, il patogeno responsabile della malattia Covid-19. Purtoppo come abbiamo visto in questi anni neanche i vip sono esenti dalla malattia in questione, e anzi sono proprio forse loro a rischiare di più in quanto hanno moltissimi contatti interpersonali.

Anche Antonella Clerici in questi giorni è stata trovata positiva al Covid per cui si trova in isolamento domiciliare come la maggior parte dei pazienti. Negli scorsi giorni era toccato ad un altro conduttore Rai, Amadeus, di dover saltare i suoi impegni lavorativi in quanto trovato positivo al Covid.

“Covid time, prima o poi tocca a tutti” – così ha ironizzato la conduttrice Antonella Clerici sui social, che poi ha proceduto a fare un annuncio molto importante. “Quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai sola” – così ha scritto in un post Antonella. I fan adesso si augurano che possa guarire presto dalla malattia in questione e tornare alle sue attività.