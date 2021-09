Antonella Clerici, la smentita sulle nozze: "Per ora no, ma…"

Appena pochi giorni fa era un gossip in continua espansione; non si parlava d’altro infatti che dell’ipotetico matrimonio di Antonella Clerici con il suo compagno, Vittorio Garrone. Un matrimonio che in effetti erano in tanti ad aspettare ed è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei fan della presentatrice di “È sempre Mezzogiorno”.

Ma mentre le voci correvano, le ipotesi crescevano, la diretta interessata ha deciso di voler smorzare gli entusiasmi festaioli dei fan. In una recente intervista concessa a Gente infatti, la Clerici afferma che, per adesso, le intenzioni di un’imminente matrimonio non esistono ancora: “Per ora non sono nei nostri piani, ma non le escludiamo“.

Antonella Clerici, il suo futuro professionale e non

Antonella afferma infatti che per adesso la sua attenzione è prettamente incentrata all’aspetto unicamente professionale della sua vita. Numerosi sono infatti i progetti, in questa nuova ed imminente stagione 2021/2022, che vedono protagonista la Clerici, a partire proprio dal suo programma di cucina “È sempre Mezzogiorno”.

C’è da dire che la presentatrice non ha manifestato un no categorico sul fronte matrimonio; di fatto la donna ha poi aggiunto: “se sarà, sarà una cosa intima. E si saprà a cose avvenute“. Ma torniamo ancora sull’aspetto professionale di Antonella, in quanto da poco circolava la voce di una possibile partecipazione della donna a “Ballando con le stelle“.

Anche a questo giro la Clerici ha deciso di voler chiarire la faccenda, affermando che di certo non sarà la nuova presentatrice di questa nuova edizione (alla conduzione è stata infatti rinnovata l’insuperabile Milly Carlucci), ma: “prima o poi ci andrò, come ballerina per una notte“.

Doppia negazione quindi, sia al matrimonio e sia allo show della Carlucci. Intanto c’è da dire che Antonella sembra più in forma che mai, dichiarando infatti che il merito è tutto della sua nutrizionista: “Mi ha messo sotto: ho iniziato una piccola dieta e ho già perso tre kg“.