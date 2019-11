Antonella Clerici, la confessione che commuove i fan: "Incinta di due mesi"

Antonella Clerici, l’amata conduttrice di Raiuno, da qualche tempo è molto attiva sui suoi canali social, in particolar modo su Insagram dove si diletta a pubblicare foto, selfie e video che la riguardano. Spesso e volentieri, l’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco” e la futura padrona di casa de “Lo Zecchino d’Oro” posta scatti che riguardano il suo passato, sia professionale che personale.

Proprio un momento particolarmente importante ed intimo della sua sfera privata ha deciso di raccontare ad ammiratori e followers. Qualche giorno fa, infatti, Antonellina Nazionale ha postato una foto tratta da un vecchio servizio fotografico in cui la vediamo sorridente e a piedi nudi accanto ad Oliver, il suo amatissimo labrador che purtroppo non c’è più. La bionda presentatrice era davvero molto affezionata al suo bel cagnolone e ogni volta che può lo ricorda con tanto amore, sia in tv che sul web.

Nello scatto in questione, condivisio esattamente lo scorso 31 ottobre, Antonella racconta di essere incinta di due mesi della figlia Maelle, nata dalla relazione ormai finita con il più giovane Eddy Martens. Ma c’è un particolare del racconto che sorprende ed emoziona i fan. Antonella Clerici rivela che in quell’esatto momento non sapeva nemmeno lei che presto avrebbe vissuto la gioia della maternità: “Estate 2008. Aspettavo Maelle da 2 mesi ma nessuno lo sapeva”, scrive sul social fotografico ringraziando anche l’autore di quella bella immagine, il fotografo Marco Rossi.

Sapendo le difficoltà che ha affrontato e le cure che ha fatto per rimanere incinta, nonché la forte manzanza che sente per Oliver, il suo pubblico si è emozionato guardando la foto e leggendo le sue parole. Così tanti sono stati i commenti e i messaggi come sempre colmi di affetto sincero e grande stima. “Che bello che condividi questi ricordi”, scrive una donna a cui fa eco un’altra: “Anto mi hai fatto piangere. Siete stupendi tu e Oliver, dai tuoi occhi in questa foto si vede bellissima anche Maelle che era dentro la tua pancia”.

Insomma, ancora una volta la Clerici è riuscita ad emozionare il suo pubblico a cui presto si ricongiungerà anche sul piccolo schermo, dopo tanti mesi di assenza.