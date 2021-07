Antonella Clerici invita a vaccinarsi, ma Heather Parisi non ci sta: "Deve essere una libera scelta"

Heather Parisi ha mostrato sempre una certa perplessità sui vaccini contro il Covid-19. La conduttrice, parlando proprio di questo delicato argomento nella giornata del 13 maggio rivela che a Hong Kong, luogo in cui abita, ha registrato fino a quella giornata meno di 12.000 casi e 210 decessi correlati dall’inizio della pandemia con il 97% dei pazienti dimessi.

Ormai sono passati più di quattro mesi da quelle forte dichiarazioni, ma Heather Parisi non sembra aver cambiato idea sull’argomento vaccini. La ballerina, rispondendo a un tweet di Antonella Clerici ove invita i suoi follower a vaccinarsi, afferma che nessuno deve sentirsi obbligato a farlo.

La lite a distanza tra Antonella Elia e Heather Parisi

La conduttrice di “È sempre mezzogiorno”, parlando di questo delicato argomento, rivela: “Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a trent’anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”. Un post diventato immediatamente virale su Twitter, dove supera gli 800 retweet e gli 8 mila like in meno di 24 ore.

Heather Parisi però non condivide per nulla il suo pensiero e, pubblicando uno screen del tweet della Clerici, invita tutti a non fare più i ricatti morali: “Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta“.

Per il momento Antonella Clerici non ha ancora risposto al messaggio di Heather Parisi, ma non vanno esclusi colpi di scena nelle prossime settimane. Spulciando però i commenti degli entrambi i post su Twitter però la critica si divide in due, e attualmente, anche se in minoranza, non tutti sono ancora convinti del vaccino contro il Covid-19.