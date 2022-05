Antonella Clerici, "Infarto fulminante": la telefonata in diretta gela i telespettatori

Ascolta questo articolo

Durante la puntata di ieri della nota trasmissione ‘E’ sempre mezzoggiorno’, una telefonata inattesa ha gelato i telespettatori. Anche la conduttrice, Antonella Clerici, quando ha appreso la notizia è rimasta letteralmente pietrificata, non si aspettava che questo dramma potesse esserle comunicato nella diretta.

Era il momento del gioco del ciliegio, ma quando questa spettatrice ha subito spento gli entusiasmi esordendo così la telefonata: “Antonella, ti devo dare una brutta notizia“. A quel punto la conduttrice ha immediatamente perso il suo proverbiale sorriso e si è allarmata pensando al peggio: ecco cosa le ha detto la spettatrice.

La brutta notizia in diretta

Doveva essere un momento giocondo della trasmissione, invece questa spettratrice ha raggelato tutti confidando in diretta un dramma che le era capitato. Purtroppo ha detto di aver perso la sua amata cagnolina: “La mia cagnolina è morta, ha avuto un infarto fulminante”. Ascoltando le parole della signora, il pubblico è rimasto visibilmente interdetto, non potevano aspettarsi un annuncio del genere.

Nota per essere una grande amante degli animali, la Clerici ha voluto mostrarle la massima solidarietà, dicendo di essere molto dispiaciuta per l’accaduto. Inoltre ha ricordato di aver vissuto anche lei un momento così terribile: “So bene quanto stai soffrendo credimi, ci sono passata con il mio Oliver che era un compagno di vita per me”.Come consiglio posso dirti di andare in un canile e adottare un altro cane, magari non subito…”.

Non capita raramente che alcuni spettatori della trasmissione decidano di confidare alcuni fatti personali, infatti, nella stessa puntata un’altra signora aveva invece rivelato di ospitare in casa alcuni profughi ucraini. Anche in questo caso Antonella Clerici si è mostrata molto empatica nei confronti della spettatrice, complimentandosi per questa scelta coraggiosa. Non è un caso che la trasmissione stia ottenendo un notevole successo in termini di share, grandi meriti sono da attribuire alla conduttrice che ha saputo creare un clima molto sereno e conviviale molto apprezzato da casa.