Antonella Clerici, in arrivo la proposta di nozze: "Starò con lui per tutta la mia vita"

Proprio quando stava per arrendersi al suo destino di restare una madre single, proprio quando aveva deciso di voler tirare i remi in barca, ecco che spunta una nuova opportunità di amare per la famosa conduttrice Antonella Clerici. Opportunità che ha deciso di non voler lasciarsi sfuggire, grazie anche alla passione trasmessa dal suo compagno, Vittorio Garrone.

In effetti dopo sette anni d’amore e felicità insieme, i fan della coppia chiedono a gran voce di poter assistere al fatidico giorno delle nozze per la Clerici. Di certo non le prime nozze, ma questo vale per ambo le parte. Se da una parte Antonella è reduce di ben due matrimoni non andati a buon fine, dall’altre parte c’è anche Garrone, con il suo ex matrimonio e con ben tre figli.

Antonella Clerici: l’arrivo della proposta di matrimonio

Oggi però qualcosa sembra che sia cambiato all’orizzonte. Garrone infatti pare che sia riuscito ad ottenere l’ufficializzazione del divorzio; sembra dunque tutto pronto per poter passare alla fase successiva, convolare a nozze con la sua Antonella. Ciononostante però la Clerici sembra ancora alquanto titubante nel dire il suo “sì“, reputando che forse nella sua vita i matrimoni non hanno grande fortuna.

Ecco cosa di fatto dichiarato qualche mese fa in merito alla questione: “Vittorio me la butta lì con una certa frequenza: ‘Sappi che prima o poi ti chiederò di sposarti e tu dovrai rispondermi’. E io che ho sempre pensato che il matrimonio mi porti un po’ sfortuna“.

La presentatrice di “È sempre mezzogiorno” ha poi aggiunto: ” Ma ci stiamo davvero pensando. Mi piace l’idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita“. In effetti nulla impedisce alla coppia di ufficializzare un amore che dura ormai da anni; pare infatti che anche i figli di entrambe le sfere abbiano dato il consenso a questa unione, tanto che la stessa Antonella ha dichiarato, in merito al rapporto di Vittorio con sua figlia: “Mia figlia non ha un carattere facile ma lui la coinvolge, sempre nel rispetto della figura del vero padre“. Sarà vero quindi che la proposta sia davvero arrivata? E cosa avrà risposto Antonella? Non resta che attendere per scoprirlo.