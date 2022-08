Antonella Clerici, il lieto annuncio in diretta Tv: nessuno se l’aspettava alla sua età

Ascolta questo articolo

Come si sa le personalità famose fanno sempre parlare di sé. Ai cosiddetti vip accadono infatti spesso degli episodi che mobilitano l’opinione pubblica. Questi episodi possono essere sia lieti, che non, e sicuramente lieto è stato l’evento che ha portato diverso tempo la nota conduttrice televisiva Antonella Clerici a rimanere incinta della sua Maelle. La Clerici è una delle personalità più famose d’Italia, nota soprattutto per aver condotto la “Prova del cuoco”.

I fan la seguono sempre con molto interesse. Quando è nata sua figlia ha voluto darle un nome che significa “principessa” nella lingua celtica. Il nome in questione era pressochè assente nel nostro Paese, prima che appunto la Clerici chiamasse così la sua figlia. Da allora in poi molte persone hanno dato questo bellissimo nome alle loro figlie. E in queste ore una bellissima notizia ha mandato nuovamente in estasi i fan di Antonella, vediamo di cosa si tratta.

Antonella Clerici, la splendida notizia

Al momento Antonella Clerici è legata sentimentalmente a Vittorio Garrone, e come si ricorderà prima di costui è stata sposata con il giocatore di basket Giuseppe Motta e poi ha avuto una relazione con il produttore discografico Sergio Cossa. Con Eddy Martens ha avuto appunto la figlia Maelle.

Secondo quanto si apprende dalla stampa in queste ore, Garrone avrebbe proposto ad Antonella Clerici di sposarlo. “Da uomo d’altri tempi, Garrone le ha fatto la proposta di nozze. Lui è innamoratissimo di Antonella ed è legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni d’amore hanno capito sempre di più di essere fatti l’uno per l’altra” – così ha scritto in questi giorni il settimanale “Di Più” sul loro conto.

Il settimanale in questione ha fornito anche una data in cui tali nozze possano essere celebrate, ovvero al massimo tra la primavera e l’estate del 2023, quindi non tra tantissimi mesi. Ovviamente al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, e vedremo se magari i due confermeranno questa loro decisione.