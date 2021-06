Antonella Clerici finalmente pronta a sposare Vittorio Garrone: "Starò con lui per tutta la vita"

Cosa ne pensa l’autore

Juary Santini - Sono un grande estimatore di Antonella Clerici; per me la conduttrice televisiva italiana più brava di tutte. Dopo il matrimonio non fortunato con il giovane Eddy Mertens e diversi anni da single, ha trovato l'uomo della sua vita e la loro storia d'amore sembra davvero tratta da un film romantico. Sono molto felice di apprendere che il matrimonio ci sarà, anche se nell'intervista al settimanale "Oggi", effettivamente, non si è sbilanciata più di tanto ipotizzando una data, ma sono certo che hanno già progetti concreti. Evviva Antonellina!