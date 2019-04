Antonella Clerici e il suo esordio nel mondo della televisione: "Serve tanta gavetta"

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e stimate della televisione italiana, ma il suo sogno da bambina non era certo quello di lavorare in Rai. A rivelarlo è lei stessa con una lunga intervista a Il Corriere, nella quale ha confessato a cuore aperto che il suo desiderio principale era quello di diventare un magistrato e che tutto il resto è arrivato per caso.

Antonella infatti si è laureata in legge con il massimo dei voti dopo aver frequentato il liceo classico e a 23 anni non pensava minimamente al piccolo schermo. Tutto è nato grazie ad una sua amica, con la quale andava nell’ospizio comunale a tenere compagnia agli anziani, che un giorno le chiese di accompagnarla e da quel giorno divenne un impegno settimanale.

“Andavo ogni sabato spinta dall’idea che queste persone che vivevano di ricordi avessero piacere a essere circondate da persone giovani”, ha raccontato la Clerici. Quell’amica lavorava a Telereporter e chiese ad Antonella di fare un documentario sulla terza età, visto che la rete stava cercando qualcuno per questo scopo.

L‘ex conduttrice de “La Prova del Cuoco“ fece anche la cronista sempre per questa tv privata e imparò altresì a fare l’annunciatrice e i vari montaggi. Immediatamente dopo la laurea un famoso magistrato, che l’aveva notata in televisione, le chiese di frequentare un corso per lui, ma la Clerici non faceva altro che pensare alla televisione, tanto da capire che effettivamente la sua strada nella vita era proprio quella.

“Mio papà aveva un colorificio, mia mamma era casalinga, io sono stata sempre una persona per cui le cose sono giuste o sbagliate, non ci sono le mezze misure, sono rigorosa, non faccio sconti né a me né agli altri, mi muove un alto senso di giustizia e volevo metterlo in pratica anche nel lavoro”, ha rivelato Antonella. La conduttrice ha voluto concludere mandando un consiglio ai giovani, ovvero quello di osare e di essere originali, ma soprattutto di accettare i lavori che non riguardano gli studi fatti, perchè danno esperienza e indipendenza.