Antonella Clerici criticata per il suo peso: "Sei una cicciona, non puoi andare a cavallo"

Un volto molto noto della televisione Italiana, Antonella Clerici è divenuta col tempo un vero sinonimo di garanzia in fatto di popolarità e professionalità. Per anni ha condotto i programmi più in voga dell’ammiraglia Rai; programmi che vanno dal famoso cooking show “La prova del cuoco“, quest’ultimo condotto da Antonella per molte edizioni, divenuta molto famosa proprio grazie al programma in questione, fino a condurre anche il famoso “Festival di Sanremo“.

La Clerici di fatto ha saputo per anni condurre tanti programmi Rai, sempre con estrema simpatia e capacità di presentazione; nonostante il suo impegno e la sua dedizione nel suo lavoro, per suo estremo rammarico, a questo giro, la Rai ha deciso di dispensare della sua presenza per le conduzioni dei programmi Rai per la nuova stagione televisiva, oramai già iniziata.

La bella presentatrice infatti non sarà più presente a condurre “La prova del cuoco”, e non ha avuto neanche altri tipi di programmi da condurre a lungo termine; gli è stato di fatti concesso solo la conduzione de “Lo zecchino d’oro” in conduzione insieme al collega Carlo Conti, e qualche serata di “Telehon 2019“, ma oltre queste serate, nulla più.

Per quanto la sua situazione lavorativa non sia delle migliori, per lo stato attuale, dal punto di vista familiare invece sembra che per Antonella le cose vadano abbastanza bene. Da poco è ritornata da una vacanza in Bretagna, Francia, insieme alla figlia e al compagno Vittorio Garrone; molti dei momenti trascorsi in famiglia sono stati pubblicati sul profilo personale “Instragram” della conduttrice, tra cui anche un episodio che ha destato critiche da parte del web.

In una foto pubblicata infatti è possibile vedere la presentatrice andare a cavallo, inserendo la didascalia sottostante con scritto: “La prima volta a cavallo“, la foto in questione ha creato molti complimenti da parte dei fan, ma non poche critiche ed offese da parte degli “haters” che hanno puntato il dito sulle curve troppo generose della Clerici.

Tra i vari commenti che è possibile leggere sotto la foto: “Sei troppo grassa per andare a cavallo“, e molti altri sulla stessa tematica. Ovviamente Antonella ha preferito non rispondere a nessuno dei commenti in questione, evitando dunque inutile polveroni che sarebbe scaturiti dalla sua risposta.