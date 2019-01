Antonella Clerici a cena con gli autori de La Prova del cuoco e Anna Moroni fa sognare i fan

Anna Moroni, nelle ultime ore, ha incuriosito moltissimo i suoi fan postando sul profilo Instagram una foto che la ritrae in compagnia di Antonella Clerici e alcuni autori de La Prova del Cuoco. Inutile dire che in molti sperano di rivedere Antonellina nuovamente ai fornelli su Rai1 e anche nelle ultime settimane alcuni rumors hanno ipotizzato un suo possibile ritorno.

Anche se molto probabilmente si tratta di un semplice incontro tra vecchi colleghi c’è da dire che la Clerici ha sempre ammesso di non aver staccato del tutto il cordone ombelicale dal programma che, televisivamente parlando, per lei è sempre stato come un figlio. Ospite di Fiorello a Radio Deejay, la conduttrice si trovava a Roma e ne ha approfittato per ritrovarsi con i vecchi amici e colleghi del programma.

“Che bella cenetta ieri sera con Antonellina mia, Zacky e Monichetta! Siamo proprio una vera famiglia! Come ci vogliamo bene! Sempre”, ha scritto la Moroni nella didascalia della foto. Anche i due autori Monica Parente e Fabrizio Zaccaretti hanno deciso di postare anche loro la foto accompagnando l’immagine con alcune espressioni importanti come “famiglia“, “amicizia” e “per sempre“.

“La vera Prova del cuoco siete voi” scrive infatti un utente che spera vivamente di rivedere presto Antonellina indossare il suo grembiule per condurre nuovamente il cooking show di Rai 1. Anche il settimanale Oggi aveva lanciato l’indiscrezione secondo la quale Elisa Isoardi, a causa degli ascolti troppo bassi, sarebbe stata sostituita il prossimo anno proprio dalla Clerici.

La conduttrice, che per il momento non si è espressa in merito, ha deciso di lasciare Roma per trasferirsi in Piemonte insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. Sempre secondo il settimanale diretto da Umberto Brindani la Rai stessa sarebbe disposta a spostare la trasmissione del programma a Milano. Nel frattempo potremo ammirare nuovamente Antonella Clerici il prossimo 15 febbraio con Sanremo Young.