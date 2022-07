Anticipazioni Amici, nel cast il figlio di un cantante famoso

Ascolta questo articolo

Le notizie di gossip prevedono che nel cast della nuova edizione di Amici ci sarà anche il figlio di un cantante ben conosciuto. Chissà se avrà delle difficoltà come è accaduto a LDA, oppure i professori si mostreranno generosi? Proseguono i casting per la nuova edizione di Amici, e i fan del talent show di Maria De Filippi sembrano essere molto coinvolti.

Tra i giovani talenti di quest’anno sembra che ci sarà anche un “figlio d’arte”, figlio di un famoso cantante italiano , che parteciperà al programma di Canale 5 come è accaduto nella passata edizione con la partecipazione di LDA, figlio di Gigi D’Alessio. La 22esima edizione di Amici non deluderà i fan del talent show di Maria de Filippi.

Per raggiungere questo obiettivo, continuano le audizioni in tutta Italia per ballerini e cantanti che hanno trascorso mesi a scuola e che puntano alla finale. Secondo le ultime previsioni avanzate da Amedeo Venza su Instagram, tra gli interpreti di quest’anno ci saranno anche un altro “figlio d’arte”, e non si sa se farà fatica come LDA, che nel frattempo ha dimostrato il suo innegabile talento ai suoi numerosi fan.

Questa volta è il turno del ventunenne Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, e di Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi. Il giovane, che ha debuttato con il brano rap “Se mi scegli”, prendendo le distanze dal mondo musicale del padre, ed è speaker su RTL 102.5. Al momento la notizia non è ancora stata confermata, ma è sicura la presenza di Lorella Cuccarini che apparirà nella nuova edizione di Amici.

L’insegnante, che ha lasciato a Raimondo Todaro la direzione della danza e si è occupata del canto, si dice soddisfatta del suo lavoro nella scuola e della collaborazione con Maria de Filippi, di cui ha grande fiducia, ed è pronta per una nuova sfida. Naturalmente i fan di Lorella Cuccarini sono felicissimi e attendono con ansia il suo ritorno all’insegnamento.