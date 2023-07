Annalisa convola a nozze e mostra al web il suo abito da sposa

Si vociferava da tempo sul web che fossero ormai imminenti le nozze di Annalisa Scarrone, nota solo con nome d’arte Annalisa. Adesso è stata la stessa cantautrice italiana a confermare che il matrimonio è già avvenuto pochi giorni fa, mostrando anche per l’occasione al popolo del web il suo abito da sposa.

“Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore“, ha esordito nel post di Instagram la 37enne, “e la verità è che non ho una risposta precisa.Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate“. Nel post ha confermato che il 29 giugno 2023 si è sposata con il padovano Francesco Muglia, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere che ha incontrato nel 2020.

“La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore“, conclude la didascalia del post, accompagnato da due scatti che mostrano la vincitrice della decima edizione di “Amici di Maria De Filippi” con il suo abito da sposa.

La cantante ha mostrato di aver scelto un abito corto, del tradizionale color bianco, con lunghe maniche in pizzo. L’intero abito era adornato di ricami in pizzo e luminose decorazioni in strass, che componevano anche una cintura all’altezza della sua vita. Ai piedi, tacchi in tono con plateau, mentre i tipici capelli rossi della cantante erano legati in una semplice coda con frangia. Dopo il matrimonio ad Assisi, Annalisa ha tenuto il ricevimento di nozze a Tellaro, in provincia de La Spezia.

Un periodo pieno di grandi gioie per l’artista, che sta spopolando con uno dei tormentoni del momento “Mon amour“, seguito dal grande successo del singolo “Disco Paradise” in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31. Entrambi i brani saranno contenuti nel prossimo album di Annalisa, “E poi siamo finiti nel vortice“, la cui uscita è prevista per l’autunno.