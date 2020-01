Anna Wolf, fidanzata di Andrea Denver, replica alle accuse di Elisa De Panicis

La quarta edizione vip del “Gande Fratello” ha da poco preso il via e le dinamiche intorno ai concorrenti sono sempre più forti, sia dentro la casa che fuori, sul web e nelle diverse trasmissioni targate Mediaset. D’altronde si sa, quando si partecipa ad un reality show come il Grande Fratello si è sempre sotto l’occhio del ciclone e ogni motivo, piccolo o grande che sia, è fonte di discussione.

Lo sanno bene i concorrenti che partecipano, per i quali ogni frase o azione compiuta è motivo di chiacchiericcio, nel bene o nel male. Spesso emergono persone del passato legate a loro, amici, semplici conoscenti, genitori o partner, i quali approfittano della situazione per cavalcare anch’essi l’onda momentanea della notorietà.

Due dei concorrenti al centro dell’attenzione in questi giorni, sono Andrea Denver e Elisa De Panicis. Il primo è ancora dentro la casa, mentre la seconda è stata eliminata e su di loro aleggia un avvicinamento in casa e alcune dichiarazioni della De Panicis sul conto di Denver, il quale è fidanzato da due anni, con la modella Anna Wolf.

Secondo la De Panicis, poco prima dell’inizio del reality, Denver l’avrebbe invitata in albergo da lui per un massaggio, ma la ragazza gli avrebbe rifilato un bel due di picche. Ha poi aggiunto di aver conosciuto Anna una sera in discoteca e che Andrea sarebbe poi andato via con la De Panicis, lasciando la sua ragazza lì da sola e salutandola con un buffetto sulla guancia.

Anna Wolf è finalmente uscita allo scoperto e attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, conduttore del “Grande Fratello Vip”, ha chiarito la propria posizione. La modella dice di fidarsi del suo uomo, anche se una volta uscito dalla casa dovranno chiarire alcune questioni. Sottolinea a più riprese che Andrea ed Elisa sono amici e parla della presunta conoscenza in discoteca e dell’ipotetico invito in albergo.

In merito al primo punto, Anna ha dichiarato: “Andrea ed Elisa sono amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma solo in amicizia. Io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui“. Per quanto riguarda l’ipotetico incontro avvenuto in discoteca, la Wolf ha chiarito: “Non ricordo di aver mai incontrato Elisa quindi non posso confermare quello che dice“.

Insomma la Wolf ha dichiarato di non ricordare di aver mai conosciuto la De Panicis e che l’invito in albergo da parte del suo ragazzo, nei riguardi di un’altra donna potrebbe essere avvenuto solo in amicizia. Le parole della Wolf sono abbastanza leggere e in contrasto con quanto asserito dalla De Panicis. Non resta che attendere l’uscita di Denver dalla casa e magari aggiungere qualche tassello in più alla faccenda.