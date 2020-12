Anna Valle è malata? Fan allarmati, l’attrice interviene con un comunicato

A 45 anni, con un matrimonio felice e due splendidi figli appena adolescenti che non ha mai mostrato pubblicamente, Anna Valle è una delle attrici italiane più amate ma soprattutto più riservate. Per avere notizie sulla sua vita privata bisogna cercarle su Wikipedia, anche perché i giornali scandalistici non hanno mai parlato di lei e, se ne parlano, è solo in merito al successo delle fiction Rai in cui recita.

Anna Valle non va spesso neanche in televisione: sul piccolo schermo la si vede solo quando recita oppure quando deve presentare e promuovere la sua ultima fatica cinematografica. Ma a differenziare la Valle da quasi tutto il resto del mondo dello spettacolo italiano e non, attori compresi, è il fatto che l’ex Miss Italia è una delle pochissime donne famose a non utilizzare i social. Non ha un profilo su Instagram né su Facebook e neanche su Twitter.

Anna Valle interviene per smentire la fake news sulla sua salute

Tutte le pagine che portano il suo nome, dunque, sono create dai fan per celebrarla e permettere a chi la ama di seguire più da vicino la sua carriera e le poche notizie disponibili sulla sua vita privata. Occorre fare questa premessa perché è stata la stessa attrice a farla quando, tramite un comunicato video diffuso dal suo ufficio stampa, ha spiegato che alcune informazioni che circolano e che la riguardano sono assolutamente false.

Non si tratta di semplici gossip, ma di qualcosa di molto più grave. Negli ultimi giorni, infatti, si è diffusa la voce secondo cui sarebbe malata: secondo i rumors, soffrirebbe di una patologia non meglio specificata che interesserebbe l’intestino. Niente di più falso. Anna Valle ci ha tenuto a chiarire di essere in ottima salute, checché se ne possa dire in rete o sui social.

Probabilmente la bufala è nata da una recente intervista che l’attrice Rai ha rilasciato al settimanale “Ok Salute“, nella quale parlava del colon irritabile, patologia assolutamente non grave e molto comune di cui soffre e che si cura con una dieta specifica.