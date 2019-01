Anna Tedesco, la ex dama di Uomini e Donne svela il suo sogno: "Voglio partecipare al Grande Fratello"

Anna Tedesco è conosciuta dai telespettatori di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, grazie alla sua presenza al trono over del programma condotto da Maria De Filippi. Il suo percorso però non è stato sempre semplice, poiché più volte ha ricevuto delle accuse da parte di Gianni Sperti per la sua amicizia “troppo intima” con Giorgio Manetti.

Nella recente intervista rilasciata a Super Guida Tv, Anna Tedesco ha ammesso di aver abbandonato la trasmissione proprio a causa delle numerose critiche ricevute da Gianni Sperti. Per questo motivo, si propone per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, poiché vuole farsi conoscere a 365 gradi.

Le parole di Anna Tedesco

Intervistata dal sito, la dama parla del suo abbandono al programma: “Non è stato duro abbandonare il programma, ma sono state dure le accuse che mi sono state rivolte. Ho cercato di difendermi in tutti i modi, ma l’opinionista Gianni Sperti non mi ha capita. La frase ‘Amica di letto’, che ha fatto male non solo a me, ma anche alla mia famiglia e soprattutto a mio figlio”

In seguito rivela il suo “sogno” di partecipare a un reality show: “Mi piacerebbe fare il Grande Fratello per dimostrare che sono una donna semplice, non montata, una donna come le altre, perché mi hanno sempre visto come una donna chic e raffinata, ma io sono camaleontica e so stare bene con tutti. Non ho la puzza sotto il naso come qualcuno ha detto. Sono una donna solare e allegra”.

Infine, parla anche del ritorno di Nino a U&D, facendo capire di non aver dimenticato ancora il suo ex cavaliere. Tuttavia, in questa intervista al sito di “Super Guida TV“, dichiara che non ritornerebbe per corteggiarlo, poiché vuole fargli fare il suo percorso all’interno di Uomini e Donne senza i suoi interventi.