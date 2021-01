Anna Tedesco attacca Gemma Galgani: "Manipola la verità"

Abbiamo visto Anna Tedesco nel trono over di “Uomini e Donne“. La dama ha preso parte al programma per qualche anno, salvo poi ritirarsi senza trovare un compagno. La Tedesco è stata spesso attaccata soprattutto da Gianni Sperti, il quale l’ha accusata a più riprese di avere una storia clandestina con Giorgio Manetti. Tra Anna e Giorgio vi era un rapporto di amicizia, terminato poi in malo modo come la stessa dama ha ammesso.

L’affetto tra Anna e Giorgio, non solo faceva dubitare Gianni ma dava molto fastidio anche a Gemma Galgani. Per tale ragione, tra la Tedesco e Gemma i rapporti non sono mai stati idilliaci. Qualche settimana fa, intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, Anna aveva dichiarato che come uomo tra i protagonisti attuali del parterre maschile, le piaceva Maurizio Guerci, l’uomo di cui la Galgani è innamorata.

La dama torinese portò anche in studio la rivista, sottolineando la cosa e rimarcando quanto le desse fastidio e sentendosi amareggiata perché, a suo dire, la Tedesco avrebbe parlato male di lei. Anna intervistata adesso da “MondoTV 24“, ha voluto replicare alle parole di Gemma. L’ex dama ha duramente attaccato la veterana, accusandola di manipolare la verità.

“Io Gemma non l’ho mai nominata. Conoscendola lei manipola sempre la verità. Si deve prendere le sue responsabilità. Dà sempre la colpa alla poveretta di turno e se non ce l’ha dà la colpa a Tina“, queste le parole al vetriolo di Anna nei riguardi della Galgani. Risulta evidente che, anche adesso, tra le due donne non scorre buon sangue.

L’ex dama ha poi proseguito: “Sono cinque anni che vedo sempre lo stesso teatrino, cambia solo il protagonista di fronte a lei. Quando ero li dentro si innamorava ogni tre per due. Sempre la stessa scena: pianti, illusioni, amore…adesso basta! Ha stufato!“. A chi credeva che Anna potesse tornare in trasmissione con l’intento di corteggiare Maurizio Guerci, dovrà ricredersi.

La Tedesco ha ammesso che nel corso delle puntate ha conosciuto meglio l’uomo e non le piace per niente. Si è molto ricreduta sul suo conto, dopo che ha visto i comportamenti che ha assunto sia con Valentina Dartavilla Lupi, sia con la stessa Gemma. Secondo Anna, Maurizio sarebbe in realtà poco signorile.