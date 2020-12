Anna Tedesco attacca duramente Giorgio Manetti: amicizia al capolinea

L’amicizia nata negli studi di “Uomini e Donne“, tra Anna Tedesco e Giorgio Manetti sembra essere giunta al capolinea. La dama approdò al trono over con l’intento di corteggiare proprio l’ex di Gemma, ma tra la loro le cose non funzionarono e così i due decisero di rimanere amici. Anna e Giorgio hanno sempre professato di volersi bene, tanto che il loro legame non ha mai convinto fino in fondo tutti.

Gianni Sperti ha sempre pensato che in realtà i due fossero amanti segreti e che stessero in trasmissione per prendere in giro tutti. Il fatto che nessuno dei due concretizzasse nulla, lasciava pensare che qualcosa dietro ci fosse. Manetti e la Tedesco hanno poi abbandonato il programma e hanno intrapreso ognuno la propria strada. Giorgio si è fidanzato con una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Anna, quando era in puntata dichiarava di essere amica sia di Giorgio che della sua compagna, fino a quando anche la Tedesco ha abbandonato il talk show e della loro amicizia non vi è stata più alcuna traccia. La realtà è che il legame è terminato. Già Giorgio aveva lasciato intendere qualcosa e adesso a confermarlo è la stessa Anna, la quale appare delusa e arrabbiata nei riguardi dell’ex cavaliere.

Intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, la Tedesco si è scagliata duramente proprio contro il suo ormai ex amico Giorgio Manetti. L’ex dama non sta vivendo un bel periodo, dato che da poco ha perso la sua mamma. Quando la donna è venuta a mancare, Anna ha raccontato che in molti le sono stati vicino, sia dame che cavalieri, sia la redazione del programma che a detta sua, sono stati splendidi con lei.

Insomma tutti hanno avuto un pensiero per Anna o comunque le sono stati vicino, ad eccezione di Giorgio. L’ex dama definisce l’argomento Manetti un tasto dolente. Anna ha dichiarato che non sente l’ex cavaliere dai tempi del primo lockdown, che nonostante lei lo abbia chiamato lui non le ha mai risposto e ha saputo che in realtà Giorgio avrebbe parlato male di lei con altre persone.

“In pratica avrebbe detto che all’epoca ero tornata nel programma per visibilità“, questo ciò che Manetti avrebbe detto alle spalle della sua amica. La Tedesco credeva molto nella loro amicizia ed è per tale ragione che oggi è molto stizzita e delusa dal comportamento di Giorgio. Un tempo l’ex cavaliere la chiamava sempre, ma poi ha smesso di farlo. Dunque Anna, considera la loro amicizia definitivamente finita.

Anna ha inoltre ammesso che presto tornerà in trasmissione per rimettersi in gioco nel parterre femminile e trovare un uomo. Una nuova guerra con Gemma sembra essere pronta per scoppiare, dato che la Tedesco ha ammesso che le piace Maurizio, il cavaliere per il quale la Galgani pare abbia perso la testa. Già in passato a causa proprio di Giorgio, le due avevano tanto litigato e sicuramente continueranno a farlo, questa volta però a causa di Maurizio.