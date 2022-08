Anna Tatangelo umiliata per il particolare orribile nella foto: la risposta è da applausi

Ascolta questo articolo

Anna Tatangelo è una delle cantanti più celebri del panorama musicale italiano, salita alla ribalta nei primi anni 2000 con la vittoria a Sanremo giovani, la sua carriera è stata in ascesa. A renderla nota al grande pubblico ha contribuito anche la relazione con Gigi D’Alessio, naufragata qualche anno fa dopo 15 anni intensi d’amore ed un figlio insieme.

Nelle scorse ore, la cantante è tornata a far parlare di sè per via di un botta e risposta con un haters, la quale l’aveva infastidita con un commento poco galante. La Tatangelo non ci ha visto più e ha deciso di replicare in modo piuttosto piccato, tanto che il leone da tastiera si è visto costretto a cancellare il commento: ecco cosa è successo.

La risposta

Al momento la cantante si sta concedendo un po’ di meritato relax ad Ibiza, dove, di tanto in tanto, si fa ritrarre con scatti da urlo. E’ bastato questo a scatenare l’invidia di qualche haters, che non avendo niente di meglio da fare ha pensato bene di infastidire l’ex compagna di Gigi D’Alessio. Con un tono piuttosto supponente, il leone da tastiera, tra l’altro una donna, ha accusato la Tatangelo di mettersi troppo in mostra, scatenando così le ire della bellissima 35enne.

La replica stizzita della nota artista non è tardata ad arrivare e ha subito rimesso in riga l’odiatrice con un’argomentazione ineccepibile: “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con sé stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLO, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”

La replica della Tatangelo ha entusiasmato i suoi followers, che le hanno dimostrato tutta la loro stima per aver rimesso in riga l’hater. Quest’ultima, dal canto suo, non ha potuto far altro che raccogliere i cocci di questa brutta figuraccia e dileguarsi nell’ombra, cancellando persino il suo commento. Ancora una volta la cantante ha saputo dimostrare di che pasta è fatta, rispondendo con una certa eleganza e grande carattere a chi si impegna unicamente a voler ferire gratuitamente il prossimo.