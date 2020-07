Anna Tatangelo racconta la sua trasformazione e l’addio con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo, la popolare cantante di Sora, si è concessa ad una lunga intervista per il “Corriere della Sera”, nella quale ha raccontato come stanno adesso le cose fra lei e Gigi D’Alessio, con il quale è finita dopo ben 14 anni d’amore. Nel corso dell’intervista, la Tatangelo ha parlato anche del suo personale cambiamento, che si è manifestato anche con un evidente cambio di look segno di una svolta personale ma anche artistica.

La cantante ha ammesso che sta affrontando un percorso di rinascita, determinata a voltare pagina e a ripartire iniziando da sé stessa. E’ recente infatti il suo cambio di capelli che sono diventati biondissimi, segno che la Tatangelo ha proprio voglia di cambiamento. Inoltre la nota cantante ha anche lanciato la sua nuova hit estiva, intitolata “Guapo”, in collaborazione con il rapper Geolier, per il quale ha dichiarato di provare una profonda stima a livello artistico e personale.

Ma la domanda più gettonata da parte dei giornalisti e che interessa anche a tutti i fan della coppia, è sicuramente il rapporto che c’è attualmente tra lei e Gigi D’Alessio, dopo la scelta della separazione.

“Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto” – sono state le parole di Anna Tatangelo.

Ai giornalisti, Anna ha raccontato che all’età di 33 anni ha raggiunto una profonda consapevolezza della vita e ha deciso che adesso è arrivato il momento di godersela di più e di pensare anche a sé stessa, mentre prima dava sempre priorità agli altri.