Anna Tatangelo: parole dure per Gigi D’Alessio e nuovi dettagli su Livio Cori

Anna Tatangelo sembra non rimpiangere la vita insieme a Gigi D’Alessio dopo oltre un anno dalla loro separazione. Eravamo in pieno primo lockdown quando la coppia ha messo la parola fine alla loro storia d’amore. Da allora l’inizio di un calvario emotivo. Il momento più difficile è stato quando suo figlio piangeva perché non accettava la decisione.

Leggere la sofferenza nei suoi occhi ha fatto molto male alla cantante di Sora. Oggi Anna Tatangelo si sbilancia sulle sofferenze che ha digerito e dopo quindici anni è rinata. In una intervista rilasciata a Intimità ha raccontato che non solo ha dovuto affrontare una separazione un trasloco, ma si è dovuta ricostruire.

Per fortuna ci è riuscita a stare bene con se stessa e, adesso, sta affrontando il mondo. Quello che le mancava era la serenità, ha dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il suo valore artistico perché il privato veniva messo sempre in primo piano ed era sempre giudicata. Ha passato quasi metà della sua vita con Gigi D’Alessio e oggi ha affermato che non sente la mancanza di nulla.

Il cantante diventerà padre per la quinta volta della sua giovane fidanzata Denise Esposito. Lady Tata, invece, ha ritrovato l’amore in Livio Cori già da marzo scorso anche se si sono nascosti per un lungo periodo prima di ufficializzare la storia. La loro non sembra una avventura di poco tempo, ma una relazione che ha un potenziale per promettere bene e durare.

I due si sono conosciuti qualche anno fa dietro le quinte del Festival di Sanremo e sono diventati buoni amici sin da subito. La conduttrice di Scene da un Matrimonio ha pubblicato di recente il suo nuovo album dal titolo AnnaZero. In questo disco ci sono delle canzoni che affrontano il tema della fine di un amore e della separazione.