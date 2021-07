Anna Tatangelo ha preso il posto della D’Urso: la cantante smentisce

Dopo anni di predominio, l’impero di Barbara d’Urso a Mediaset è crollato. Non solo “Live- non è la d’Urso”, ma la conduttrice campana ha dovuto rinunciare anche a “Domenica Live”. A subentrarle è stata la coppia composta da Silvia Toffanin e Anna Tatangelo. Mentre la prima andrà in onda con il suo “Verissimo” anche di domenica, nella fascia preserale, la seconda invece è una vera novità.

La Tatangelo condurrà “Scene da un Matrimonio”, trasmissione che è andata in onda per la prima volta negli anni ’90. È stata proprio la cantante a prendere il posto della d’Urso, andando in onda con la sua trasmissione nella fascia oraria che era cara a Barbarella. La Tatangelo, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato le sue prime sensazioni riguardo l’avventura che si appresta a vivere.

Anna ha spiegato che in realtà il progetto è ancora in fase di sviluppo. Le idee sono tante e bisogna capire come prenderanno forma. Si è poi passati al capitolo d’Urso e nello specifico la Tatangelo ha spiegato che non le piacciono le polemiche. Il riferimento era alla polemica nata sul web, secondo cui la cantante avrebbe sostituito la conduttrice campana.

Anna ci ha tenuto a smentire la cosa. Rispondendo di fatto alle polemiche: “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti“. Dunque, la Tatangelo ha sottolineato che si tratta di due programmi differenti pertanto non bisogna dire che ha sostituito Barbara.

Sembra essere un’annata importante quella che verrà, per la Tatangelo. Difatti, oltre ad aver conquistato la domenica pomeriggio di Canale 5, la cantante è stata confermata anche nella giuria di “All Together Now“. “Scene da un Matrimonio” andrà in onda nel primo pomeriggio e contrasterà la “Domenica In” di Mara Venier.