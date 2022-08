Anna Tatangelo, foto da bollino rosso al mare: web scatenato (FOTO)

Ascolta questo articolo

L’ex compagna di Gigi D’Alessio è tornata a far parlare di sè con uno scatto da capogiro. Salita alla ribalta grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione ‘Giovani’ con il brano Dopppiamente fragili, da allora la sua carriera è stata sempre più in ascesa. Nelle ultime ore è tornata a far parlare sè per via di uno scatto particolarmente bollente al mare.

Reduce da una lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, nonostante i 20 anni di differenza, i due hanno messo al mondo il piccolo Andrea, poi la loro relazione è naurfagata sino all’addio definitivo. Oltre ad essere conosciuta per il grande talento nella musica, Anna Tatangelo è nota per essere un vero e proprio sex symbol: ecco la foto da capogiro.

La foto ‘incriminata’

Anna Tatangelo è tornata a far parlare di sè per uno scatto mozzafiato. La cantante 35enne di Sora, tornata sulla piazza dopo la rottura con Livio Cori proprio all’inizio dell’estate, ha sfoggiato un fisico da urlo. Lo scatto è stato pubblicato sulla sua pagina Instangram, mandando in visibilio tutti i suoi followers, che hanno espresso commenti molto compiaciuti.

La cantante si stava godendo il ferragosto al mare e ha voluto coinvolgere i suoi quasi due milioni di followers mostrando loro un bichini da urlo e i suoi addominali scolpiti. Reduce dalla fine della sua ultima relazione, la Tatangelo non sembra averne affatto risentito, ed è certo che attirerà presto l’attenzione di qualche nuovo pretendente.

Di recente la cantante si era cimentata anche ai fornelli, prendendo parte alla seconda edizione di Celebrity Masterchef, il programma di cucina più seguito in Italia. L’ex di Gigi D’Alessio ha dimostrato di avere un certo talento anche in questo campo, riuscendo a raggiungere persino la finale, piazzandosi davanti rispetto ad Orietta Berti. Chi sa che in futuro non la rivedremo anche in altre vesti inedite.