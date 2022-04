Anna Tatangelo e Livio Cori, amore al capolinea: svelate le cause dell’addio

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori. In realtà la rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dato che solo fino a poche settimane fa giuravano amore sui social. E pensare che la coppia ci ha messo un po’ prima di uscire allo scoperto, proprio perché voleva essere sicura del sentimento che li univa e della durata della storia.

Dopo aver troncato definitivamente con Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto il figlio Andrea, Anna sembrava finalmente felice accanto a Livio Cori eppure, qualcosa è andato storto. Solo pochi giorni fa, su Instagram, la Tatangelo scriveva: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo“, parole che accompagnavano uno scatto che la ritraeva accanto a Livio.

Le cose sembravano andar bene e invece, dietro quei sorrisi, si celava altro. I due hanno solo ufficializzato la rottura, senza mai spiegare che le cause che l’hanno creata. Adesso ci ha pensato il magazine Chi a ricostruire i fatti e svelare la vera motivazione. A quanto pare sembrano essere state divergenze caratteriali ad aver portato i due ad allontanarsi.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha parlato di malumori e dunque non della fine del sentimento. A mettere la parola fine alla relazione sembra essere stata la cantante di Sora, la quale, ha deciso di troncare con Cori. E pensare che le riviste di cronaca rosa parlavano di fiori d’arancio e famiglia allargata. La Tatangelo ha fatto pure conoscere suo figlio Andrea a Livio, ma le cose non sono poi andate per il verso giusto.

Oggi entrambi sono single. Probabilmente i malumori andavano avanti già da un po’ e quando alla Tatangelo veniva chiesto se desiderasse diventare ancora mamma e convolare a nozze, rispondeva che ogni cosa sarebbe arrivata al momento giusto. Dopo aver ufficializzato la rottura, né Anna né Livio si sono più espressi. Entrambi hanno cancellato dai social i momenti che li ritraevano insieme.