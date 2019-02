Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la dedica d’amore della cantante per festeggiare i 14 anni d’amore

Anna Tatangelo, la popolare cantante reduce dalla partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilascite tramite un messaggio poi pubblicato sui suoi profili nei principali social network di comunicazione, parole rivolte interamente al suo compagno Gigi D’Alessio e al loro grande amore.

La loro unione ha avuto inizio ben 14 anni fa e nonostante un periodo di allontanamento, la coppia è ritornata insime più forte ed appassionata che mai, tanto che per festeggiare questo bel traguardo Anna ha scritto un post su Instagram con una dedica d’amore molto speciale, che ha suscitato l’immediata reazione dei fan.

La dedica d’amore di Anna

Anna Tatangelo è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo dove ha portato un brano molto intenso, “Le nostre anime di notte“, e come sempre stata attaccata da parte dei giornalisti, suscitando stavolta unna reazione molto piccata e netta da parte dell’artista, che si è dichiarata stanca dei paragoni con il passato ed orgogliosa del percorso fatto fino ad oggi.

Doppio festeggiamento per la Tatangelo e D’Alessio, perché nel giorno in cui Gigi compie 52 anni, la coppia festeggia anche il loro anniversario, 14 anni di amore, durante i quali nel 2010 è nato loro figlio Andrea. Un traguardo importante che non poteva passare inosservato, tanto che la Tatangelo scrive su Instagram: “Sono sempre stata del parere che quando si sta insieme, per andare avanti bisogna avere voglia di far sorridere chi ti sta accanto“.

Quindi Anna si dichiara felice della festa a sorpresa organizzata per Gigi, che lo ha fatto ritornare e sorridere quasi come un bambino, concludendo poi con gli auguri per il suo amato compagno ed un sentito ringraziamento ad amici e parenti che hanno contribuito a far diventare unico ed indimenticabile questo giorno così unico e speciale.