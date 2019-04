Anna Tatangelo colpita da una tracheite, concerto annullato

Anna Tatangelo, popolare cantante e compagna del cantautore Gigi D’Alessio, è tornata a far parlare di sé, oltre che per i suoi successi musicali, anche per un fuori programma che la riguarda, un malore che ha colpito nelle ultime ore l’artista e che l’ha costretta ad annullare il concerto previsto per sabato 13 aprile.

C’è grande preoccupazione per la cantante di Sora che, stando a quanto comunicato dal suo ufficio stampa, sta male. Anna doveva esibirsi sabato 13 aprile al New Age di Roncade, in provincia di Treviso, appuntamento che è saltato a causa di un malore che ha impedito alla cantante di presentarsi sul palco davanti ai suoi fans.

Anna Tatangelo sta male

Come comunicato dall’ufficio stampa della cantante, Anna ha avuto una tracheite acuta, una situazione quindi che le impedisce di poter cantare ed esibirsi nelle prossime settimane. Dopo le parole dell’ufficio stampa, anche la stessa cantante ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni per rassicurare i suoi fans e followers sui social.

La Tatangelo ha quindi fatto una Instagram Story, poi condivisa sul suo prifilo nel noto social network di conivisioni d’immagini Instagram, durante la quale la cantante si è scusata con i tanti fans, dicendo: “Mi dispiace davvero tanto per aver dovuto spostare la data di questa sera ma purtroppo ho una tracheite“. Nulla di grave, quindi per Anna Tatangelo, anche se per rimettersi in sesto avrà bisogno di stare a riposo ancora qualche giorno, forse qualche settimana.

L’ufficio stampa della cantante ha dunque comunicato che tutti gli acquirenti dei biglietti del concerto annullato saranno rimborsati. Per procedere al rimborso gli acquirenti potranno infatti, entro l’11 maggio 2019, contattare il sito Ticketone e richiedere il rimborso del biglietto. Per ulteriori informazioni l’ufficio stampa ha messo a disposizione anche un indirizzo email, info@newageclub.it, e il numero di telefono 0422.841052.